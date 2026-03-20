Jujuy busca sumar un Ironman a su calendario deportivo en 2027

La provincia de Jujuy busca meterse en el circuito del Ironman acelerando las gestiones para organizarlo en febrero 2027.

Jujuy avanza en una gestión deportiva de alto impacto; la posibilidad de sumar un Ironman al calendario provincial en febrero del próximo año . Así lo confirmó el secretario de Deportes, Luis Calvetti , quien aseguró que las negociaciones entraron en una etapa clave y remarcó el valor deportivo, turístico y económico que tendría un evento de esa magnitud para la provincia.

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“ Recién terminamos ya de cerrar todo ”, expresó Calvetti al hablar del tema, y destacó el camino previo que hizo Jujuy para llegar a esta instancia. “ Esto de haber desarrollado durante estos dos años todas estas disciplinas que tienen que ver con las aguas abiertas, los trail, los trekking, los trías. Venimos trabajando muy fuerte en eso y la frutilla del postre es haber podido conseguir un Ironman, traerlo a la provincia el próximo febrero es un lujo no solamente en lo deportivo sino también en lo turístico, en lo cultural ”, señaló.

El funcionario sostuvo que la llegada de esta competencia colocaría a Jujuy en un lugar de gran visibilidad. “ Poner a Jujuy en el escenario principal es realmente muy positivo ”, afirmó.

"Venimos trabajando muy fuerte y la frutilla del postre es haber podido conseguir un Ironman" "Venimos trabajando muy fuerte y la frutilla del postre es haber podido conseguir un Ironman"

Ironman La provincia de Jujuy busca meterse en el circuito del Ironman acelerando las gestiones para organizarlo en febrero 2027.

Qué es un Ironman y por qué sería importante para Jujuy

Calvetti explicó que se trata de una de las competencias más reconocidas del mundo dentro del triatlón. “Se trata de un tría, para que la gente entienda: se corre, se nada y se anda en bici básicamente, en diferentes distancias y en diferentes categorías”, detalló.7

"Se corre, se nada y se anda en bici básicamente, en diferentes distancias y en diferentes categorías" "Se corre, se nada y se anda en bici básicamente, en diferentes distancias y en diferentes categorías"

También remarcó el peso internacional de la prueba y el lugar que ocuparía Jujuy si logra incorporarse a ese circuito. “Es la competencia más conocida del mundo, es una franquicia de Estados Unidos”, indicó. Y agregó: “En Argentina, solamente en tres lugares se hicieron: Buenos Aires, Gualeguaychú y San Juan. Jujuy se suma a esas provincias”.

Para el secretario, el impacto va mucho más allá de lo estrictamente deportivo. “Es como traer el Argentina-Brasil de lo que serían estas tres disciplinas juntas”, comparó. Luego insistió en el valor que tendría para la economía local: “Viene gente de todo el mundo y realmente es muy positivo, no solamente en lo deportivo: es muy importante en el fomento de la economía regional, en el turismo, en la cultura, porque la provincia se viste de Ironman”.

En ese sentido, resumió el valor simbólico de la gestión con una frase contundente: “Se convierte nuevamente en escenario mundial”.