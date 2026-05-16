¿El GNC daña el motor? un mecánico jujeño derribó uno de los mitos más comunes

En un contexto de constantes subas en los combustibles líquidos, el GNC vuelve a posicionarse como la opción principal para el bolsillo de los conductores. Por tal motivo surgió una de las dudas más frecuentes, si el Gas Natural Comprimido dañaba al motor.

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El GNC no daña el motor del auto , según explicó Omar Reynoso, mecánico y vendedor de un taller de la capital jujeña, al referirse a uno de los mitos más repetidos entre los conductores que analizan convertir sus vehículos a este sistema.

“Eso no es real”, aseguró Reynoso, al desmentir la creencia de que el Gas Natural Comprimido pueda afectar directamente el funcionamiento del motor.

El mecánico explicó que la confusión surgió principalmente con los primeros vehículos que comenzaron a convertirse a GNC. Según detalló, muchos de esos autos ya tenían varios años de uso, motores desgastados o problemas previos que no siempre se notaban cuando funcionaban con nafta.

“Anteriormente eso se creía porque los primeros vehículos que se convertían en GNC eran viejos, algunos muy usados, con motor viejo”, indicó.

En ese sentido, señaló que al cambiar de combustible podían hacerse más visibles algunas fallas que el vehículo ya tenía. Por eso, muchos conductores terminaban asociando esos problemas directamente al GNC.

“Al cambiar al GNC se potencian los errores que tiene el vehículo y entonces le echaban la culpa al GNC, pero no es así. Esos ya venían con ciertos años de utilidad”, remarcó Reynoso.

¿El auto arranca con nafta y después pasa a GNC?

Otra de las dudas habituales tiene que ver con el arranque del vehículo. El mecánico explicó que los sistemas más modernos, conocidos como de quinta generación, están preparados para iniciar el funcionamiento con nafta y luego pasar automáticamente a GNC. “El sistema de quinta generación justamente hace que te obligue arrancarlo a nafta”, sostuvo.

Además, aclaró que en equipos anteriores el conductor podía seleccionar manualmente el combustible, pero en los sistemas actuales el proceso se realiza de manera automática.

“En este sí o sí es con nafta y cuando el motor levanta la temperatura adecuada para que trabaje el equipo de GNC, se pasa solo de manera automática”, explicó.

Embed - OMAR REYNOSO – Vendedor GNC

La importancia del estado del vehículo

De acuerdo con la explicación del especialista, el punto central no está en el GNC en sí, sino en el estado general del auto antes de realizar la conversión. Si el motor ya presenta fallas o desgaste, el cambio de combustible puede dejar esos problemas más expuestos.

Por eso, la revisión previa del vehículo resulta clave para evitar confusiones y para que el sistema funcione correctamente.