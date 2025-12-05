viernes 05 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025 - 13:15
Sociedad.

Cena Blanca 2025: Las "lesiones en los pies" son las principales atenciones del SAME 107

El SAME 107 reforzará la cobertura en la Cena Blanca hasta las 6 de la mañana. Piden llevar calzado cómodo y cuidarse los pies.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cena Blanca - (imagen con IA por todojujuy)

Cena Blanca - (imagen con IA por todojujuy)

Embed - Cena Blanca - Pablo Jure SAME 107

El doctor Pablo Jure, referente del SAME 107, explicó que el objetivo es estar presentes durante toda la celebración:

"Esta noche vamos a hacer la cobertura, vamos a darle la tranquilidad a los papás y a los chicos de cuidarlos, de protegerlos", señaló.

El dispositivo incluye primeros respondientes, enfermeros, médicos y una ambulancia, que se mantendrán en el lugar hasta el final del evento.

“Vamos a tener una actividad de cobertura con enfermeros, médicos, una ambulancia, para brindarle protección durante toda la noche hasta las 6 de la mañana, incluso hasta la desconcentración”, detalló Jure, y remarcó: “Como todos los años vamos a estar presentes, brindándole el cuidado y las necesidades que puedan llegar a tener los chicos”.

CENA BLANCA 2024 (2)
El SAME 107 reforzará la cobertura en la Cena Blanca con médicos, enfermeros y ambulancia hasta las 6 de la mañana. Piden llevar calzado cómodo y cuidarse los pies.

El SAME 107 reforzará la cobertura en la Cena Blanca con médicos, enfermeros y ambulancia hasta las 6 de la mañana. Piden llevar calzado cómodo y cuidarse los pies.

Las atenciones más comunes en la Cena Blanca desde el SAME 107

El médico explicó que el tipo de consultas que más se repiten son las lesiones en los pies por el baile y el calzado elegido para la ocasión:

“Generalmente tenemos muchas consultas en los chicos porque después de las 2, 3 de la mañana bailan tanto que se lastiman los piecitos, así que hay muchas curaciones planas de las nenas sobre todo”, comentó.

Añadió que muchas veces se rompen zapatos o copas y pueden producirse cortes con vidrios u otros elementos, además de casos de esguinces o descomposturas por el calor y la ropa ajustada.

Por eso, una de las principales recomendaciones es llevar calzado alternativo para la parte del baile y priorizar la comodidad sin perder la elegancia:

"Siempre, si es posible, sería fantástico llevar unas zapatillas alternativas para no lastimarse los pies y disfrutar una actividad que es bellísima", aconsejó Jure.

Con un operativo sanitario reforzado y mensajes de prevención claros, la Cena Blanca 2025 se prepara para ser, una vez más, una noche de despedida, emoción y cuidado para cientos de egresados y sus familias.

