Lionel Scaloni tras el sorteo del Mundial 2026: "No hay rivales fáciles"

La Selección Argentina ya conoce a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026 : integra el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania . Lionel Scaloni evaluó el grupo y sentenció: “Como dijimos en el 2022, lo decimos ahora. No hay rivales fáciles”.

“Respecto a Argelia, conozco a su entrenador . Es una buena selección, no tiene grandes jugadores, tiene semilleros”, y sobre Austria, sostuvo que ese equipo hizo una “gran eliminatoria . Esta selección regresa a la Copa del Mundo después de 28 años de ausencia.

Sobre Jordania, el entrenador del equipo Albiceleste expresó que es el “más desconocido” , pero luego remató “por algo llegó ahí”, y marcó que para hacer un buen Mundial, “tenemos que dar el máximo para intentar pasar de fase”.

Lionel Scaloni tras el sorteo del Mundial 2026 Lionel Scaloni tras el sorteo del Mundial 2026

“Lo que toca, toca. No hay nada a dedo”, dijo sobre las sedes. “Es hermoso estar acá, es único, ha venido todo el cuerpo técnico porque es un momento muy emotivo”, manifestó. “Vamos a dar el máximo, vamos a intentar a hacer lo que hicimos en el último mundial, no dar por perdida ninguna pelota”, concluyó.

Viví el Mundial 2026 por TodoJujuy

El Mundial 2026 ya comenzó a tomar forma y en Todo Jujuy vas a poder seguir cada detalle del torneo más importante del planeta, que el próximo año se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Este viernes 5 de diciembre se sortearon los grupos y la Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, ya conoce a sus rivales en la fase inicial, en su camino hacia el bicampeonato y la ansiada cuarta estrella.

En TodoJujuy.com habilitamos una sección especial del Mundial, donde vas a encontrar información actualizada sobre:

Calendario de partidos

Resultados en vivo

Sedes y estadios

Estadísticas

Cruces

Novedades de la Scaloneta

Contenido multimedia y coberturas especiales

A medida que la FIFA publique nuevos datos oficiales, esta sección será actualizada en tiempo real para que no te pierdas absolutamente nada.

Ingresá a: www.todojujuy.com y viví el Mundial 2026 como nunca antes.

Cómo será el nuevo formato del Mundial 2026

La próxima Copa del Mundo tendrá un total de 104 partidos, 40 más que se desarrolló en Qatar 2022, como consecuencia del aumento de 32 a 48 selecciones participantes.

El máximo organismo rector del fútbol mundial indicó que la fase de grupos estará compuesta por 12 grupos de cuatro selecciones, en lugar de 16 sectores con tres equipos cada uno, como se había planteado inicialmente.

En esta instancia, cada seleccionado jugará contra los otros tres de su zona. Clasificarán a la siguiente ronda los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros, sumando 32 equipos. Desde ahí empezará la eliminación directa: 16avos de final, octavos, cuartos, semifinales y final.

Este formato es distinto al que se utilizó hasta Qatar 2022, donde Argentina conquistó su tercera estrella, y se volverá a jugar a mitad de año: el partido inaugural se disputará el 9 de junio y la final el 19 de julio (un total de 39 días, pero la ventana para todo el Mundial se mantendrá en 56 días, algo que habían reclamado los clubes para no perder a los jugadores más tiempo).

Los cuatro equipos que lleguen a la recta final jugarán ocho encuentros en vez de siete como lo venían haciendo en las ediciones pasadas. Para esta edición, la FIFA va a priorizar la salud de los futbolistas otorgando un descanso obligatorio de 72 horas entre partidos. Además, la ventana total del torneo se mantendrá en 56 días para no extender demasiado el calendario de clubes.