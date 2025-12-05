Mundial 2026: cuándo se confirmarán sedes y horarios de la fase de grupos

Cuándo se conocerán las sedes, días y horarios de todos los partidos de la fase de grupos.
Después de que se definan los grupos del Mundial 2026 en el sorteo que tendrá lugar en Washington, la FIFA dedicará una jornada adicional a organizar el calendario de esa etapa. De este modo, el sábado 6 de diciembre se difundirá públicamente el esquema completo de partidos mediante una transmisión en vivo que promete atraer una gran atención.
La presentación se llevará a cabo desde Washington, DC, a las 14:00 (hora argentina), apenas un día después de que queden conformados los 12 grupos de cuatro selecciones. En ese momento, los seguidores de cada país podrán conocer con precisión las fechas y sedes en las que actuarán sus equipos.
Cómo será el anuncio del fixture del Mundial 2026
El máximo responsable de la FIFA, Gianni Infantino, será quien conduzca el evento, acompañado por figuras históricas del fútbol y delegaciones de las 42 selecciones que ya aseguraron su lugar, además de las que aún buscan la clasificación.
La ceremonia ofrecerá evaluaciones sobre los enfrentamientos, comentarios en tiempo real y la oficialización de los estadios y horarios correspondientes a los 104 encuentros que conformarán la edición más extensa del Mundial.
La audiencia podrá seguir la emisión en vivo a través del sitio oficial de la FIFA, su canal de YouTube y las señales de televisión que cuentan con los derechos de transmisión.
Cuáles son los criterios del calendario de partidos para el Mundial 2026
Con cerca de dos millones de boletos ya distribuidos y un interés global en pleno auge, la organización del certamen trabaja en la distribución de los encuentros para asegurar un marco adecuado tanto para los planteles como para el público, procurando que los simpatizantes puedan presenciar a sus equipos sin verse afectados por las diferencias horarias.
El esquema final de fechas y sedes se publicará en marzo, luego de que se disputen los repechajes y queden confirmados los seis cupos que todavía están en juego.
El calendario de la fase de grupos: cuándo debutará Argentina
De acuerdo con el cronograma preliminar de la etapa inicial del Mundial 2026, la Selección argentina disputará su primer encuentro en algún momento entre el viernes 12 y el miércoles 17 de junio.
Jueves, 11 de junio 2026
Partido 1 – Grupo A (México #1) - Estadio Ciudad de México
Partido 2 – Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 12 de junio 2026
Partido 3 – Grupo B (Canadá #1) - Toronto Stadium
Partido 4 – Grupo D (EE.UU. #1) - Los Angeles Stadium
Sábado, 13 de junio 2026
Partido 5 – Grupo C - Boston Stadium
Partido 6 – Grupo D - BC Place Vancouver
Partido 7 – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium
Partido 8 – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium
Domingo, 14 de junio 2026
Partido 9 – Grupo E - Philadelphia Stadium
Partido 10 – Grupo E - Houston Stadium
Partido 11 – Grupo F - Dallas Stadium
Partido 12 – Grupo F - Estadio Monterrey
Lunes, 15 de junio 2026
Partido 13 – Grupo H - Miami Stadium
Partido 14 – Grupo H - Atlanta Stadium
Partido 15 – Grupo G - Los Angeles Stadium
Partido 16 – Grupo G - Seattle Stadium
Martes, 16 de junio 2026
Partido 17 – Grupo I - New York New Jersey Stadium
Partido 18 – Grupo I - Boston Stadium
Partido 19 – Grupo J - Kansas City Stadium
Partido 20 – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Miércoles, 17 de junio 2026
Partido 21 – Grupo L - Toronto Stadium
Partido 22 – Grupo L - Dallas Stadium
Partido 23 – Grupo K - Houston Stadium
Partido 24 – Grupo K - Estadio Ciudad de México
Las 16 ciudades sede del Mundial 2026
El Mundial se jugará en tres países y estas son las ciudades anfitrionas:
Ciudad de México
Guadalajara
Monterrey
Toronto
Vancouver
Los Angeles
San Francisco Bay Area
Boston
Nueva York Nueva Jersey
Philadelphia
Houston
Dallas
Miami
Atlanta
Kansas City
Seattle
El fixture completo: fase de grupos y eliminación directa
El programa contempla la totalidad de los encuentros: desde la etapa inicial de grupos hasta los duelos de eliminación directa —dieciseisavos, octavos, cuartos y semifinales—, además del partido por el tercer lugar y el cierre del torneo con la final. Entre los cruces más relevantes se encuentran:
Domingo, 19 de julio 2026: Final del Mundial en el Nueva York Nueva Jersey Stadium.
Sábado, 18 de julio 2026: Partido por el tercer puesto en Miami Stadium.
Martes, 14 y miércoles, 15 de julio 2026: Semifinales en Dallas y Atlanta.