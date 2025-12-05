viernes 05 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025 - 16:46
Fútbol.

Mundial 2026: cuándo se confirmarán sedes y horarios de la fase de grupos

La FIFA presentará el calendario completo en una transmisión global desde Washington, liderada por Gianni Infantino y exjugadores emblemáticos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo se conocerán las sedes, días y horarios de todos los partidos de la fase de grupos.

Después de que se definan los grupos del Mundial 2026 en el sorteo que tendrá lugar en Washington, la FIFA dedicará una jornada adicional a organizar el calendario de esa etapa. De este modo, el sábado 6 de diciembre se difundirá públicamente el esquema completo de partidos mediante una transmisión en vivo que promete atraer una gran atención.

Sorteodel Mundial 2026
Estados Unidos.

Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y qué hay que saber
Cuál es el “Grupo de la Muerte” que podría tocarle a la Selección argentina en el Mundial 2026.
Fútbol.

Sorteo del Mundial 2026: este es el "Grupo de la Muerte" que podría tocarle a la selección argentina

La presentación se llevará a cabo desde Washington, DC, a las 14:00 (hora argentina), apenas un día después de que queden conformados los 12 grupos de cuatro selecciones. En ese momento, los seguidores de cada país podrán conocer con precisión las fechas y sedes en las que actuarán sus equipos.

La FIFA definirá el sábado el calendario de todos los partidos de la fase de grupos.

Cómo será el anuncio del fixture del Mundial 2026

El máximo responsable de la FIFA, Gianni Infantino, será quien conduzca el evento, acompañado por figuras históricas del fútbol y delegaciones de las 42 selecciones que ya aseguraron su lugar, además de las que aún buscan la clasificación.

La ceremonia ofrecerá evaluaciones sobre los enfrentamientos, comentarios en tiempo real y la oficialización de los estadios y horarios correspondientes a los 104 encuentros que conformarán la edición más extensa del Mundial.

La audiencia podrá seguir la emisión en vivo a través del sitio oficial de la FIFA, su canal de YouTube y las señales de televisión que cuentan con los derechos de transmisión.

Sorteo del Mundial 2026
Cuáles son los criterios del calendario de partidos para el Mundial 2026

Con cerca de dos millones de boletos ya distribuidos y un interés global en pleno auge, la organización del certamen trabaja en la distribución de los encuentros para asegurar un marco adecuado tanto para los planteles como para el público, procurando que los simpatizantes puedan presenciar a sus equipos sin verse afectados por las diferencias horarias.

El esquema final de fechas y sedes se publicará en marzo, luego de que se disputen los repechajes y queden confirmados los seis cupos que todavía están en juego.

sorteo mundial 2026

El calendario de la fase de grupos: cuándo debutará Argentina

De acuerdo con el cronograma preliminar de la etapa inicial del Mundial 2026, la Selección argentina disputará su primer encuentro en algún momento entre el viernes 12 y el miércoles 17 de junio.

  • Jueves, 11 de junio 2026
  • Partido 1 – Grupo A (México #1) - Estadio Ciudad de México
  • Partido 2 – Grupo A - Estadio Guadalajara
  • Viernes, 12 de junio 2026
  • Partido 3 – Grupo B (Canadá #1) - Toronto Stadium
  • Partido 4 – Grupo D (EE.UU. #1) - Los Angeles Stadium
  • Sábado, 13 de junio 2026
  • Partido 5 – Grupo C - Boston Stadium
  • Partido 6 – Grupo D - BC Place Vancouver
  • Partido 7 – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium
  • Partido 8 – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium
  • Domingo, 14 de junio 2026
  • Partido 9 – Grupo E - Philadelphia Stadium
  • Partido 10 – Grupo E - Houston Stadium
  • Partido 11 – Grupo F - Dallas Stadium
  • Partido 12 – Grupo F - Estadio Monterrey
  • Lunes, 15 de junio 2026
  • Partido 13 – Grupo H - Miami Stadium
  • Partido 14 – Grupo H - Atlanta Stadium
  • Partido 15 – Grupo G - Los Angeles Stadium
  • Partido 16 – Grupo G - Seattle Stadium
El "10" analizó el desafío que implica la copa que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.
Lionel Messi sobre el Mundial 2026:

Lionel Messi sobre el Mundial 2026: "La Selección va a dejar todo por ganar".

  • Martes, 16 de junio 2026
  • Partido 17 – Grupo I - New York New Jersey Stadium
  • Partido 18 – Grupo I - Boston Stadium
  • Partido 19 – Grupo J - Kansas City Stadium
  • Partido 20 – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
  • Miércoles, 17 de junio 2026
  • Partido 21 – Grupo L - Toronto Stadium
  • Partido 22 – Grupo L - Dallas Stadium
  • Partido 23 – Grupo K - Houston Stadium
  • Partido 24 – Grupo K - Estadio Ciudad de México

Las 16 ciudades sede del Mundial 2026

El Mundial se jugará en tres países y estas son las ciudades anfitrionas:

  • Ciudad de México
  • Guadalajara
  • Monterrey
  • Toronto
  • Vancouver
  • Los Angeles
  • San Francisco Bay Area
  • Boston
  • Nueva York Nueva Jersey
  • Philadelphia
  • Houston
  • Dallas
  • Miami
  • Atlanta
  • Kansas City
  • Seattle
Lisandro Martínez
Buenas noticias para Scaloni: Lisandro Martínez vuelve a la Selección Argentina tras su lesión

Buenas noticias para Scaloni: Lisandro Martínez vuelve a la Selección Argentina tras su lesión

El fixture completo: fase de grupos y eliminación directa

El programa contempla la totalidad de los encuentros: desde la etapa inicial de grupos hasta los duelos de eliminación directa —dieciseisavos, octavos, cuartos y semifinales—, además del partido por el tercer lugar y el cierre del torneo con la final. Entre los cruces más relevantes se encuentran:

  • Domingo, 19 de julio 2026: Final del Mundial en el Nueva York Nueva Jersey Stadium.
  • Sábado, 18 de julio 2026: Partido por el tercer puesto en Miami Stadium.
  • Martes, 14 y miércoles, 15 de julio 2026: Semifinales en Dallas y Atlanta.

