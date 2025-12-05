sábado 06 de diciembre de 2025
Lo mejor del minuto a minuto del sorteo del Mundial 2026

La Selección Argentina conoció quiénes son sus rivales para el próximo Mundial 2026, tras el sorteo realizado este viernes en Estados Unidos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El sorteo del Mundial 2026

EN VIVO

Empezó la recta final para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Por eso, este viernes la FIFA llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C. Seguí EN VIVO el minuto a minuto y conocé quiénes son los rivales de la Selección Argentina.

Live Blog Post

Todos los grupos

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)
  • Grupo B: Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
  • Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
  • Grupo K: Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá
Live Blog Post

El tercer rival

Tras confirmar que la Selección Argentina integrará el Grupo J y que sus rivales serán Austria y Argelia, el sorteo determinó que el tercer integrante de la zona será Jordania.

Selección de Jordania
Selección de Jordania

Selección de Jordania

Live Blog Post

El segundo rival

Tras confirmar que la Selección Argentina integrará el Grupo J y que su primer rival será Austria, el sorteo determinó que el otro equipo que será parte del grupo será Argelia, con quien debutará.

La Selección de Argelia
La Selección de Argelia

La Selección de Argelia

Live Blog Post

El primer partido

El partido inaugural del Mundial 2026 será entre México y Sudáfrica el 11 de junio del 2026.

Live Blog Post

El primer rival

Tras sacar las primeras bolillas para definir los doce grupos, se confirmó que la Selección Argentina integrará el Grupo J. Luego se definió que el primer rival será Austria.

Selección de Austria
Selección de Austria

Selección de Austria

Live Blog Post

Estos son las cabezas de serie

  • Grupo A: México
  • Grupo B: Canadá
  • Grupo C: Brasil
  • Grupo D: Estados Unidos
  • Grupo E: Alemania
  • Grupo F: Países Bajos
  • Grupo G: Bélgica
  • Grupo H: España
  • Grupo I: Francia
  • Grupo J: Argentina
  • Grupo K: Portugal
  • Grupo L: Inglaterra
Live Blog Post

La primera definición

Se hace el sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington, donde se conoce el camino que afrontarán los 48 equipos que disputarán la Copa del Mundo a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras sacar las primeras bolillas para definir los doce grupos, se confirmó que la Selección Argentina integrará el Grupo J. Si Argentina pasa primera jugará contra un segundo.

Live Blog Post

Las estrellas presentes

Tom Brady, exjugador profesional y comentarista de fútbol americano, esta en el escenario junto a Shaquille O'Neal, exjugador de baloncesto estadounidense que disputó 19 temporadas en la NBA; Wayne Gretzky, exjugador profesional canadiense de hockey sobre hielo y Rio Ferdinand, exfutbolista del Manchester United aparece junto a la periodista Samantha Johnson. Todos son los responsables de determinar la conformación de los doce grupos al extraer las bolillas.

Live Blog Post

Lionel Scaloni llevó la Copa del Mundo

El entrenador de la selección argentina fue el encargado de trasladar la Copa del Mundo al escenario y recordó la final pasada: “La recuerdo como una final inolvidable, donde pasaron un montón de cosas y nuestro equipo siguió creyendo a pesar de las dificultades y nunca pensamos que podría terminar mal. Intentaremos seguir compitiendo y no dar nada por perdido. Eso es lo que espera la gente de nosotros”.

Lionel Scaloni llevó la Copa del Mundo
Lionel Scaloni llevó la Copa del Mundo

Lionel Scaloni llevó la Copa del Mundo

Live Blog Post

Donald Trump reconocido

El presidente de Estados Unidos habló al arribar al Kennedy Center de Washington DC junto a Gianni Infantino, para luego recibir el Premio de la Paz de la FIFA: “Es uno de los mayores honores de mi vida”.

Embed - Trump habla en el sorteo del Mundial de la FIFA
Live Blog Post

El discurso de Infantino

“Bienvenidos a todos. Quiero saludar a muchos invitados especiales que han venido: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Melania Trump. Gracias por estar acá. Bienvenida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney”, dijo el titular de FIFA.

“Venimos a celebrar el sorteo, no es solamente un evento deportivo. Tenemos tres países hermosos, 16 hermosas sedes, 48 excelentes equipos y un solo campeón. Va a ser espectacular. Tendremos siete millones de personas en los estadios, y habrá muchos más viniendo a los tres países para sentir la energía y la magia de un Mundial”.

Gianni Infantino
Gianni Infantino

Gianni Infantino

“Tenemos que hacer un show porque estamos en Estados Unidos de América, tenemos los presentadores, los artistas... Tenemos los mejores asistentes para el sorteo y, por supuesto, el mejor público en el Kennedy Center", agregó.

"Será el mayor Mundial de la historia. Mucho más que un simple evento deportivo. Será, sencillamente, el mayor acontecimiento que la humanidad ha visto y verá", aseguró Infantino .

Live Blog Post

Comenzó la ceremonia

La noche se vive en el Kennedy Center y se conocerá la conformación de los doce grupos. Andrea Bocelli fue el encargado de abrir el evento en uno de los espectáculos musicales. Los presentadores Heidi Klum y Kevin Hart le dieron la bienvenida al público.

Sorteo Mundial 2026
Sorteo Mundial 2026

Sorteo Mundial 2026

Live Blog Post

Los grupos del Mundial 2026

Embed
Live Blog Post

Bombo 4 para el Mundial 2026

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontinental 1 y Repechaje Intercontinental 2.

Live Blog Post

Bombo 3 para el Mundial 2026

Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.

Live Blog Post

Bombo 2 para el Mundial 2026

Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.

Live Blog Post

Bombo 1 para el Mundial 2026

Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.

Live Blog Post

Primer mundial con 48 selecciones

Es la primera edición con 48 selecciones. Ya están 42 selecciones confirmadas y las seis restantes saldrán de los repechajes que se jugarán en marzo de 2026 en México.

Live Blog Post

A qué hora es el sorteo del Mundial 2026

La transmisión comenzará a las 14 horas de Argentina. Se podrá ver en vivo de manera online a través de FIFA.com y la pantalla de Canal 4, por la señal de TyC Sports.

