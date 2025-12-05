Viví el Mundial 2026 por TodoJujuy.com: entrá a la nueva sección y no te pierdas nada

El Mundial 2026 ya comenzó a tomar forma y en Todo Jujuy vas a poder seguir cada detalle del torneo más importante del planeta, que el próximo año se disputará en Estados Unidos, México y Canadá .

Este viernes 5 de diciembre se sortearon los grupos y la Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, ya conoce a sus rivales en la fase inicial, en su camino hacia el bicampeonato y la ansiada cuarta estrella .

Cómo será el nuevo formato del Mundial 2026

2023 (57).jpg Argentina buscará ganar otro mundial.

La próxima Copa del Mundo tendrá un total de 104 partidos, 40 más que se desarrolló en Qatar 2022, como consecuencia del aumento de 32 a 48 selecciones participantes.

El máximo organismo rector del fútbol mundial indicó que la fase de grupos estará compuesta por 12 grupos de cuatro selecciones, en lugar de 16 sectores con tres equipos cada uno, como se había planteado inicialmente.

En esta instancia, cada seleccionado jugará contra los otros tres de su zona. Clasificarán a la siguiente ronda los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros, sumando 32 equipos. Desde ahí empezará la eliminación directa: 16avos de final, octavos, cuartos, semifinales y final.

Este formato es distinto al que se utilizó hasta Qatar 2022, donde Argentina conquistó su tercera estrella, y se volverá a jugar a mitad de año: el partido inaugural se disputará el 9 de junio y la final el 19 de julio (un total de 39 días pero la ventana para todo el Mundial se mantendrá en 56 días, algo que habían reclamado los clubes para no perder a los jugadores más tiempo).

Los cuatro equipos que lleguen a la recta final jugarán ocho encuentros en vez de siete como lo venían haciendo en las ediciones pasadas. Para esta edición, la FIFA va a priorizar la salud de los futbolistas otorgando un descanso obligatorio de 72 horas entre partidos. Además, la ventana total del torneo se mantendrá en 56 días para no extender demasiado el calendario de clubes.