jueves 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 - 11:44
Mercado.

Gimnasia de Jujuy oficializó la lista de futbolistas que seguirán en el plantel 2026

Gimnasia de Jujuy dio a conocer quiénes son los jugadores que seguirán en el club para la Primera Nacional 2026.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Plantel Gimnasia de Jujuy

Plantel Gimnasia de Jujuy

En las últimas horas Gimnasia de Jujuy confirmó el nombre de algunos jugadores que seguirán en el plantel para la Primera Nacional 2026. Asimismo, aseguraron que en el curso de las próximas horas se dará a conocer la continuidad de más jugadores considerados clave en la base del plantel.

Asimismo, nuestro medio pudo conocer que el capitán Guillermo Cosaro también será de los jugadores que continuarán en Gimnasia de Jujuy, al igual que los arqueros Sebastián Anchoverri y Gonzalo Gómez.

jugdores que siguen

El Polaco Menéndez sigue en Gimnasia de Jujuy

El club de barrio Luján confirmó también la continuidad de Cristian “El Polaco” Menéndez, quien extenderá su contrato hasta diciembre de 2026. El delantero llegó en 2024 y se afianzó en el equipo profesional de Gimnasia de Jujuy, siendo uno de los jugadores más destacados de la era de Matías Módolo, con 31 encuentros disputados y un total de 7 goles marcados.

Cristian Polaco Menendez

Los jugadores que no siguen en el Lobo

  • Gustavo Fernández
  • Daniel Juárez
  • Fernando Duré
  • Román Barreto
  • Santiago Camacho
  • Matías Noble
  • Alejandro Quintana

Sobre la situación de Alejandro Quintana, Gimnasia de Jujuy compartió un video en el que el jugador se despide de los hinchas, asegurando que la decisión de alejarse del Lobo fue estrictamente por temas personales.

