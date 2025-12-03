Es de la cantera del club y firmó su primer contrato con Gimnasia de Jujuy

Quién es Emiliano Zambrano, el juvenil con futuro en Gimnasia
Emiliano Zambrano, conocido como “Chori”, es fruto de los procesos formativos en las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. A pesar de su juventud, ya dejó su marca en el plantel profesional con el debut ante Central Norte de Salta, contribuyendo al triunfo 2-1 de la albiceleste en la provincia vecina durante la campaña que dirigió Matías Módolo.
La emoción de firmar su contrato
El “Chori” vive una “hermosa” experiencia al concretar el sueño acunado desde niño. En este logro, recordó con especial cariño a su abuelo y agradeció a sus seres queridos, así como a todos los que lo acompañaron en este camino hacia el profesionalismo.
De cara a los compromisos de la Primera Nacional 2026, Zambrano reafirmó su dedicación total al “Lobo” jujeño. Priorizará la humildad y el esfuerzo constante para defender la celeste y blanca “dando siempre lo mejor”, manteniendo los pies sobre la tierra ante la exigente realidad.
Pombo expresó su entusiasmo por esta nueva etapa: “Estoy muy contento y con ganas”, afirmó tras sellar su vínculo. También destacó la recepción que tuvo por parte de sus nuevos compañeros: “El plantel me recibió muy bien, hay un gran grupo humano y profesional. Los muchachos son sanos y capaces”, sostuvo.