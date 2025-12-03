Es de la cantera del club y firmó su primer contrato con Gimnasia de Jujuy

Emiliano Zambrano, firmó su contrato con el lobo.

Comenzó en las inferiores y hoy cumplió el sueño de todo jugador. Emiliano "Chori" Zambrano, firmó contrato profesional con Gimnasia de Jujuy y será parte del plantel para la temporada 2026.

Quién es Emiliano Zambrano, el juvenil con futuro en Gimnasia Emiliano Zambrano, conocido como “Chori”, es fruto de los procesos formativos en las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. A pesar de su juventud, ya dejó su marca en el plantel profesional con el debut ante Central Norte de Salta, contribuyendo al triunfo 2-1 de la albiceleste en la provincia vecina durante la campaña que dirigió Matías Módolo.

Julio Chiarini - Emiliano Zambrano - Gimnasia de Jujuy La emoción de firmar su contrato El “Chori” vive una “hermosa” experiencia al concretar el sueño acunado desde niño. En este logro, recordó con especial cariño a su abuelo y agradeció a sus seres queridos, así como a todos los que lo acompañaron en este camino hacia el profesionalismo.

De cara a los compromisos de la Primera Nacional 2026, Zambrano reafirmó su dedicación total al “Lobo” jujeño. Priorizará la humildad y el esfuerzo constante para defender la celeste y blanca “dando siempre lo mejor”, manteniendo los pies sobre la tierra ante la exigente realidad.

Emiliano chori Zambrano - gimnasia de jujuy Claudio Pombo, el primero en llegar El volante Claudio Pombo rubricó este lunes su contrato con Gimnasia de Jujuy, convirtiéndose oficialmente en el primer refuerzo del equipo dirigido por Hernán Pellerano de cara al próximo torneo. Pombo expresó su entusiasmo por esta nueva etapa: “Estoy muy contento y con ganas”, afirmó tras sellar su vínculo. También destacó la recepción que tuvo por parte de sus nuevos compañeros: “El plantel me recibió muy bien, hay un gran grupo humano y profesional. Los muchachos son sanos y capaces”, sostuvo. Claudio Pombo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.