Gimnasia de Jujuy lanza pruebas de fútbol para masculino y femenino: fechas y requisitos

Gimnasia de Jujuy inicia este 1 de diciembre las pruebas de jugadores para fútbol masculino y femenino. Las categorías convocadas deberán llegar hasta el predio de Papel Noa.
El club jujeño dio a conocer que desde el 1 al 12 de diciembre realizarán pruebas de jugadores tanto para la rama masculina como femenina en el predio de Papel Noa en Palpalá. Para todas las categorías el horario de entrenamiento será el mismo: iniciarán a las 15 horas.
En otro sentido, Gimnasia de Jujuy aclaró dos puntos clave para poder participar de las pruebas en Papel Noa:
