lunes 01 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de diciembre de 2025 - 10:55
Deportes.

Gimnasia de Jujuy lanza pruebas de fútbol para masculino y femenino: fechas y requisitos

Gimnasia de Jujuy convoca a pruebas de jugadores para fútbol masculino y femenino desde este 1 de diciembre 2025.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Prueba de jugadores Gimnasia de Jujuy - Imagen alusiva

Prueba de jugadores Gimnasia de Jujuy - Imagen alusiva

Gimnasia de Jujuy inicia este 1 de diciembre las pruebas de jugadores para fútbol masculino y femenino. Las categorías convocadas deberán llegar hasta el predio de Papel Noa.

Lee además
gimnasia de jujuy confirmo el primer refuerzo para la primera nacional 2026: quien es
Mercado.

Gimnasia de Jujuy confirmó el primer refuerzo para la Primera Nacional 2026: quién es
Trabaja Gimnasia de Jujuy
Pretemporada.

Gimnasia de Jujuy planifica viajar a Córdoba para jugar amistosos

Pruebas de jugadores en Gimnasia de Jujuy: fechas y requisitos

El club jujeño dio a conocer que desde el 1 al 12 de diciembre realizarán pruebas de jugadores tanto para la rama masculina como femenina en el predio de Papel Noa en Palpalá. Para todas las categorías el horario de entrenamiento será el mismo: iniciarán a las 15 horas.

image

Los días y horarios de las pruebas

  • 1 de diciembre: clase 2011/2012
  • 3 de diciembre: clase 2013/2014
  • 5 de diciembre: clase 2009/2010
  • 8 de diciembre: clase 2007/2008
  • 10 de diciembre: femenino sub 19 y sub 16
  • 12 de diciembre: femenino libre

Requisitos para presentarse a las pruebas

En otro sentido, Gimnasia de Jujuy aclaró dos puntos clave para poder participar de las pruebas en Papel Noa:

  1. Los jugadores deben presentarse con botines e hidratación.
  2. No se permitirá el ingreso con indumentaria de otros clubes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy confirmó el primer refuerzo para la Primera Nacional 2026: quién es

Gimnasia de Jujuy planifica viajar a Córdoba para jugar amistosos

Baja confirmada: la despedida de un jugador de Gimnasia de Jujuy que sorprendió

El jugador de Gimnasia de Jujuy que suena como refuerzo de Quilmes

Inscriben para jugar el torneo de fútbol infantil Manuel "El Negro" Guerrero

Lo que se lee ahora
Chiqui Tapia.
Opinión.

Tapia en un laberinto

Por  Alberto Siufi

Las más leídas

Ekel Meyer.
Luto.

Falleció Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer
Luto en la Justicia jujeña.

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer

Ekel Meyer
Jujuy.

Confirmaron tres días de duelo provincial por el fallecimiento de Ekel Meyer

Cancelaron la función en Jujuy de este domingo del Moscow State Ballet
Show.

Cancelaron la función en Jujuy de este domingo del Moscow State Ballet

Carlos Sadir.
Luto.

El gobernador Carlos Sadir lamentó el fallecimiento de Ekel Meyer

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel