Gimnasia de Jujuy lanza pruebas de fútbol para masculino y femenino: fechas y requisitos

Gimnasia de Jujuy inicia este 1 de diciembre las pruebas de jugadores para fútbol masculino y femenino. Las categorías convocadas deberán llegar hasta el predio de Papel Noa.

Pruebas de jugadores en Gimnasia de Jujuy: fechas y requisitos El club jujeño dio a conocer que desde el 1 al 12 de diciembre realizarán pruebas de jugadores tanto para la rama masculina como femenina en el predio de Papel Noa en Palpalá. Para todas las categorías el horario de entrenamiento será el mismo: iniciarán a las 15 horas.

image Los días y horarios de las pruebas 1 de diciembre: clase 2011/2012

3 de diciembre: clase 2013/2014

5 de diciembre: clase 2009/2010

8 de diciembre: clase 2007/2008

10 de diciembre: femenino sub 19 y sub 16

12 de diciembre: femenino libre Requisitos para presentarse a las pruebas En otro sentido, Gimnasia de Jujuy aclaró dos puntos clave para poder participar de las pruebas en Papel Noa:

Los jugadores deben presentarse con botines e hidratación. No se permitirá el ingreso con indumentaria de otros clubes.

