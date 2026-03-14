domingo 15 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de marzo de 2026 - 19:46
Deporte.

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy recibe mañana a Colegiales

El delantero de Gimnasia de Jujuy analizó el próximo partido y destacó el trabajo del equipo durante el parate.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy recibe mañana a Colegiales

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy recibe mañana a Colegiales

El delantero de Gimnasia de Jujuy, Maximiliano Casa, aseguró que el equipo llega en buen momento al próximo compromiso y remarcó que el plantel aprovechó el receso para mejorar aspectos del juego.

Lee además
Entrenamiento de Gimnasia de Jujuy
Primera Nacional.

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy vs Colegiales: confirmado día y horario
Milton Álvarez y el presente de Gimnasia de Jujuy: El camino es insistir y ser protagonistas
Fútbol.

Milton Álvarez sobre el inicio de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional: "El camino es insistir y ser protagonistas"

Al referirse al rival de turno, el atacante señaló que se trata de un equipo que tiene una identidad marcada dentro de la cancha. “Sabe a lo que juega y eso lo vuelve un equipo duro”, expresó.

Sin embargo, el futbolista se mostró confiado en las posibilidades del conjunto jujeño. “Estamos tranquilos porque contamos con las herramientas necesarias para superarlo. Los observamos mucho y sabemos cómo y dónde lastimarlos”, afirmó.

Embed

Trabajo durante el parate

Casa también destacó la preparación realizada durante los días sin competencia. Según explicó, el plantel utilizó ese tiempo para recuperar energías y ajustar detalles de cara a lo que viene.

“Nos sentimos muy bien. Durante el parate despejamos la cabeza y aceleramos el ritmo de trabajo para llegar al partido de la mejor manera”, indicó.

En esa línea, remarcó que el equipo continúa en proceso de evolución dentro del torneo. “Sabemos que será un año largo y nosotros venimos en crecimiento”, subrayó.

Mensaje para los hinchas

Por último, el delantero agradeció el acompañamiento de los simpatizantes del “Lobo” jujeño y expresó el deseo del plantel de poder devolver ese apoyo con un buen resultado.

“Estamos agradecidos con los hinchas y tenemos el deseo de darles una alegría, jugando bien y ganando”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy vs Colegiales: confirmado día y horario

Milton Álvarez sobre el inicio de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional: "El camino es insistir y ser protagonistas"

Fabricio Llobet será el árbitro de Gimnasia de Jujuy vs. Colegiales: su historial con el Lobo

Quién es y cómo llega Colegiales, el rival de Gimnasia de Jujuy en la Fecha 5

Paro de AFA: cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy por la Primera Nacional

Lo que se lee ahora
Corte total momentáneo en avenida Savio y Ruta 9 - Imagen Ilustrativa
Jujuy.

Corte total momentáneo en avenida Savio y Ruta 9 por un siniestro vial

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Corte total momentáneo en avenida Savio y Ruta 9 - Imagen Ilustrativa
Jujuy.

Corte total momentáneo en avenida Savio y Ruta 9 por un siniestro vial

Jujuy: confirmaron 6 casos de Chikungunya
Salud.

Jujuy: confirmaron 6 casos de Chikungunya

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy para todo el fin de semana
Jujuy.

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy para todo el fin de semana

Imagen creada con IA.
Precios.

Cuáles fueron los alimentos que más subieron en Jujuy durante febrero

Carnaval de las Mascotas: más de 200 animales atendidos en la jornada municipal
Mascotas.

Carnaval de las Mascotas: más de 200 animales atendidos en la jornada municipal

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel