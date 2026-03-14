Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy recibe mañana a Colegiales

El delantero de Gimnasia de Jujuy, Maximiliano Casa, aseguró que el equipo llega en buen momento al próximo compromiso y remarcó que el plantel aprovechó el receso para mejorar aspectos del juego.

Fútbol. Milton Álvarez sobre el inicio de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional: "El camino es insistir y ser protagonistas"

Al referirse al rival de turno, el atacante señaló que se trata de un equipo que tiene una identidad marcada dentro de la cancha. “Sabe a lo que juega y eso lo vuelve un equipo duro”, expresó.

Sin embargo, el futbolista se mostró confiado en las posibilidades del conjunto jujeño. “Estamos tranquilos porque contamos con las herramientas necesarias para superarlo. Los observamos mucho y sabemos cómo y dónde lastimarlos” , afirmó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Trabajo durante el parate

Casa también destacó la preparación realizada durante los días sin competencia. Según explicó, el plantel utilizó ese tiempo para recuperar energías y ajustar detalles de cara a lo que viene.

“Nos sentimos muy bien. Durante el parate despejamos la cabeza y aceleramos el ritmo de trabajo para llegar al partido de la mejor manera”, indicó.

En esa línea, remarcó que el equipo continúa en proceso de evolución dentro del torneo. “Sabemos que será un año largo y nosotros venimos en crecimiento”, subrayó.

Mensaje para los hinchas

Por último, el delantero agradeció el acompañamiento de los simpatizantes del “Lobo” jujeño y expresó el deseo del plantel de poder devolver ese apoyo con un buen resultado.

“Estamos agradecidos con los hinchas y tenemos el deseo de darles una alegría, jugando bien y ganando”, concluyó.