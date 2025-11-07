Miltón Álvarez se queda en Gimnasia de Jujuy: hasta cuándo

Después de la salida de Matías Módolo de Gimnasia de Jujuy, Milton Álvarez confirmó a TodoJujuy.com que continuará en el club hasta diciembre 2026.

Milton Álvarez seguirá en Gimnasia de Jujuy Este viernes 7 de noviembre, el arquero dio la primicia a TodoJujuy.com de que continuará en el plantel durante la temporada 2026. Según indicó Milton Álvarez, su permanencia en el club del barrio Luján sería, en principio, hasta diciembre del próximo año.

Cabe recordar que el ex Independiente de Avellaneda arribó a Jujuy en enero del 2025. Anteriormente, tuvo paso por el Club Deportes Limache, como así también, supo vestir las camisetas de Quilmes, Deportivo Morón, Sportivo Italiano, Colegiales, entre otros.

Milton Álvarez y el clásico con Gimnasia de Jujuy Matías Módolo dejó de ser el técnico de Gimnasia de Jujuy El entrenador Matías Módolo dejó de ser oficialmente el director técnico de Gimnasia de Jujuy, luego de mantener una reunión con el presidente de la institución, Walter Morales, este jueves por la noche.

La decisión se tomó de común acuerdo con la dirigencia tras el cierre de la temporada 2025, en la que el equipo mantuvo un rendimiento competitivo y logró repetir su participación en instancias decisivas. Módolo, quien asumió el cargo el 31 de marzo de 2024, cierra un ciclo de 67 partidos oficiales al frente del Lobo, con un balance positivo tanto en rendimiento como en resultados. matias modolo gimnasia de jujuy (2)

