viernes 07 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de noviembre de 2025 - 09:15
Confirmado.

Miltón Álvarez se queda en Gimnasia de Jujuy: hasta cuándo

El arquero de Gimnasia de Jujuy confirmó a TodoJujuy.com que se quedará en la próxima temporada de la Primera Nacional.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
milton alvarez
Lee además
Las bajas de Boca para el Superclásico.
Fútbol argentino.

Una por una: las bajas de Boca para el Superclásico de este domingo
Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1.
Automovilismo.

Confirmado: Alpine comunicó que Franco Colapinto será piloto titular en la temporada 2026

Milton Álvarez seguirá en Gimnasia de Jujuy

Este viernes 7 de noviembre, el arquero dio la primicia a TodoJujuy.com de que continuará en el plantel durante la temporada 2026. Según indicó Milton Álvarez, su permanencia en el club del barrio Luján sería, en principio, hasta diciembre del próximo año.

Cabe recordar que el ex Independiente de Avellaneda arribó a Jujuy en enero del 2025. Anteriormente, tuvo paso por el Club Deportes Limache, como así también, supo vestir las camisetas de Quilmes, Deportivo Morón, Sportivo Italiano, Colegiales, entre otros.

La decisión se tomó de común acuerdo con la dirigencia tras el cierre de la temporada 2025, en la que el equipo mantuvo un rendimiento competitivo y logró repetir su participación en instancias decisivas.

Módolo, quien asumió el cargo el 31 de marzo de 2024, cierra un ciclo de 67 partidos oficiales al frente del Lobo, con un balance positivo tanto en rendimiento como en resultados.

matias modolo gimnasia de jujuy (2)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una por una: las bajas de Boca para el Superclásico de este domingo

Confirmado: Alpine comunicó que Franco Colapinto será piloto titular en la temporada 2026

Franco Colapinto en el GP de Brasil: se viene la primera práctica y la clasificación

Matías Módolo dejó de ser el técnico de Gimnasia de Jujuy

Selección Argentina: los convocados vs Angola y el nombre sorpresa

Lo que se lee ahora
Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1.
Automovilismo.

Confirmado: Alpine comunicó que Franco Colapinto será piloto titular en la temporada 2026

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Matías Módolo.
Despedida.

Matías Módolo dejó de ser el técnico de Gimnasia de Jujuy

La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
Sociedad.

Remate de casas ProCreAr: paso a paso para participar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

Accidente en La Quiaca
Policiales.

Dos conductores murieron en un choque fatal en La Quiaca

Cortes de tránsito en el puente del barrio Los Huaicos 
Urgente.

Restringirán el tránsito en el puente del barrio Los Huaicos por reparación

Convocatoria para ser payaso de hospital.
Solidaridad.

Convocan a voluntarios para ser payaso de hospital que visita a niños y abuelos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel