Franco Colapinto en el GP de Brasil: se viene la primera práctica y la clasificación

Franco Colapinto corre la primera práctica y la clasificación sprint del GP de Brasil.

Se aproxima un momento decisivo en la carrera de Franco Colapinto dentro del automovilismo. Mientras crece la expectativa por la confirmación de su continuidad como piloto principal en Alpine, el joven argentino regresará a la acción en el Gran Premio de Brasil, que se disputará en el emblemático circuito de Interlagos.

A partir de hoy, los veinte competidores de la parrilla comenzarán con las primeras y únicas sesiones de entrenamientos libres en San Pablo, dado que el sábado se realizará la carrera sprint. Por este motivo, la clasificación se desarrollará en la segunda tanda de este viernes.

Colapinto disputará el GP de Brasil en San Pablo. La previsión de Alpine para este Gran Premio sigue la misma línea que en las últimas competencias de la Fórmula 1. El monoplaza no incorporó mejoras de rendimiento ni actualizaciones mecánicas, por lo que la estrategia del equipo francés se enfocará en conseguir buenos tiempos durante la clasificación para avanzar posiciones.

En la carrera, el objetivo será mantenerse el mayor tiempo posible en pista, con la esperanza de aprovechar algún incidente que active el auto de seguridad. Como es habitual en Interlagos, se prevé un clima variable y no se descarta la posibilidad de lluvia a lo largo del fin de semana.

Colapinto en el Media Day en San Pablo. Horarios del Gran Premio de Brasil 2025 Viernes 7 de noviembre Práctica 1: 11:30

Clasificación sprint: 15:30 Franco Colapinto Sábado 8 de noviembre Carrera sprint: 11:00

Clasificación: 15:00 Domingo 9 de noviembre Carrera: 14:00

