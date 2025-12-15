Resultados de los jujeños en el Zonal del NOA de automovilismo

Jujeños en la fecha del Zonal del NOA de automovilismo

Entre el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, se corrió el Zonal del NOA que organiza el Auto Club Salta. En la última fecha del automovilismo regional, se definieron a los campeones de cada categoría, y hubo presencia jujeña.

Se corrió en las cuatro categorías, TP 1600 – TP 1100 – TP 1100 B – TZM 1100, con varios pilotos peleando para llegar a la gloria, que desde principios de años fueron protagonistas en cada una de las carreras que se disputaron en el circuito del autódromo Martín Miguel de Güemes.

Los resultados de los jujeños en el Zonal del NOA Desde prensa Zonal de Tierra, confirmaron que en la categoría TZM 1100, fue tercero en la carrera y campeón, Ignacio Díaz. En la TP 1100B, el primer lugar fue para Ariel Díaz seguido de Marcelo Abraham, mientras el campeón fue Tony Jodal.

El jujeño Ignacio Díaz en el podio del Zonal de automovilismo en Salta (Foto ilustrativa) El jujeño Ignacio Díaz en el podio del Zonal del NOA de automovilismo en Salta (Foto ilustrativa) En la categoría TP 1100 Estándar, los jujeños fueron cuarto Tomas Torres y quinto Samuel Haroian, mientras el campeón fue Tomas Torres. Por último en TP.1600, segundo fue Francisco Merlo, tercero Nicolás García, cuarto Ariel Balderrama y quinto Gino Vinciguerra. Subcampeón fue Balderrama. Cómo se corrió El Zonal del NOA se corre en el Autódromo Martín Miguel de Güemes con un formato de fin de semana clásico: sábado de pruebas no oficiales y verificaciones, y domingo de clasificaciones, series (generalmente 6 vueltas) y finales (10-12 vueltas).

