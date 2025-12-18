El mensaje de Hernán Pellerano de cara al 2026: "Identidad sobre las bases construidas"

Hernán Pellerano - Entrenador de Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy dio por finalizada el pasado viernes la primera etapa de la pretemporada con vistas a la Primera Nacional 2026. En este receso, que se extenderá hasta el 5 de enero, Hernán Pellerano realizó un balance de sus primeras semanas al frente del Lobo y analizó lo que espera del equipo de cara al próximo torneo.

Qué dijo Hernán Pellerano: el mensaje que dejó en redes sociales A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el director técnico de Gimnasia de Jujuy comunicó que el plantel dio por concluida la primera parte de la pretemporada. En ese mismo posteo, agradeció a la dirigencia del club Albiceleste “por la confianza”, y también destacó la “predisposición a la hora de entrenar” que mostraron jugadores y miembros del staff.

hernan pellerano gimnasia de jujuy Hay que seguir por el mismo camino que se venia transitando, hay que seguir construyendo sobre los cimientos que ya están formados, no hay que cambiar nada, solo agregarle nuestra identidad Hay que seguir por el mismo camino que se venia transitando, hay que seguir construyendo sobre los cimientos que ya están formados, no hay que cambiar nada, solo agregarle nuestra identidad

Más adelante, Hernán Pellerano hizo un repaso del año 2025 y señaló que “se hizo un gran año”, subrayando que el equipo estuvo muy cerca de alcanzar el objetivo. “Ojalá podamos desde nuestro humilde lugar ayudar a que se cumpla el deseo que tenemos todos para el año que viene”, expresó.

Finalmente, cerró su mensaje con un deseo especial para el próximo torneo: "Salud lobo querido. Por un gran 2026", escribió el flamante DT del Lobo jujeño. hernan pellerano

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.