Diego López firmó la renovación con Gimnasia de Jujuy: "Esta es mi casa"

Gimnasia de Jujuy continúa asegurando la continuidad de varios futbolistas para la temporada 2026 de la Primera Nacional. Entre los jugadores que renovaron su contrato se encuentra Diego “Fores” López , quien, tras firmar su nuevo vínculo con el club albiceleste, expresó su alegría por seguir “en casa”.

Tras la firma de su nuevo contrato, Diego López habló sobre lo que viene para Gimnasia de Jujuy y remarcó su compromiso con el club. “Nos levantamos, reseteamos y trabajamos para volver a intentar lo que todos queremos, llevar a Gimnasia a lo más alto”, expresó de cara a los desafíos del próximo año.

El jugador señaló que este acuerdo no solo renueva su vínculo con el Lobo, sino también sus aspiraciones personales. “Esta es mi casa y desde que volví me siento muy cómodo”, afirmó, destacando además que “integramos un gran plantel, con una dirigencia que acompaña y un cuerpo técnico que confía en este grupo”.

López aseguró que continuará brindando su mejor versión: “Lo mejor como siempre lo hice con garra, corazón y humildad, sin dejar de lado el compromiso de dejar algo bueno a los más jóvenes”. En la misma línea, indicó que está dispuesto a “seguir mejorando y aprendiendo”, garantizando “entrega máxima para lograr el sueño que siempre tuve de chico”. Recordó incluso sus primeros pasos como hincha: “Cuando venía al estadio anhelaba estar del otro lado del alambrado y alcanzar grandes objetivos para el club, la hinchada y toda la provincia”.

Al analizar el cierre de la temporada 2025, describió la campaña como “especial”, marcada por “una ilusión muy grande, altibajos y una entrega total”. Si bien reconoció que no se logró el objetivo final, López fue claro sobre lo que viene: “Al final no se dio el objetivo planteado, pero en 2026 estaremos bien preparados para lo que venga y conducir a Gimnasia al sitio en el que merece estar”.

Según anunció Gimnasia de Jujuy, Hugo Soria, Emiliano Endrizzi y Diego López, renovaron sus respectivos contratos con Lobo jujeño y estarán a disposición del técnico Hernán Pellerano para la temporada 2026 de la Primera Nacional. Cabe destacar que en noviembre, Milton Álvarez dio la primicia a TodoJujuy.com que continuará en el club durante el próximo año.

Asimismo, nuestro medio pudo conocer que el capitán Guillermo Cosaro también será de los jugadores que continuarán en Gimnasia de Jujuy.

El Polaco Menéndez sigue en Gimnasia de Jujuy

El club de barrio Luján confirmó también la continuidad de Cristian “El Polaco” Menéndez, quien extenderá su contrato hasta diciembre de 2026. El delantero llegó en 2024 y se afianzó en el equipo profesional de Gimnasia de Jujuy, siendo uno de los jugadores más destacados de la era de Matías Módolo, con 31 encuentros disputados y un total de 7 goles marcados.

