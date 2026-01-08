Guillermo Cosaro sobre Gimnasia de Jujuy: "Arrancamos con ilusión, armamos un buen plantel"

Gimnasia de Jujuy inició este 5 de enero en el predio de Papel Noa la segunda etapa de la pretemporada con miras al comienzo de la Primera Nacional. En ese marco, el capitán Albiceleste, Guillermo Cosaro, habló con Canal 4 y analizó el presente del plantel, la expectativa por volver a competir, la planificación de los amistosos que disputarán en Córdoba y también se refirió al duelo por Copa Argentina frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.
Cosaro destacó que el grupo comenzó el 2026 con energías renovadas y la mente puesta en ser protagonistas nuevamente en la Primera Nacional.
“Arrancamos esta semana con toda la ilusión y todas las ganas de poder volver a competir, estamos armando un buen grupo, un buen plantel, ojalá nos vaya como el año pasado o mejor”, expresó el capitán del Lobo, confiado en la base que logró sostenerel club y en las incorporaciones que se sumaron en el mercado de pases 2026.
“Nos vamos para Córdoba para empezar a sumar minutos de fútbol, empezar a conocernos con los nuevos compañeros, hay un nuevo entrenador con una nueva idea y eso lleva su tiempo también”, detalló.
Además, el referente Albiceleste afirmó que el equipo viaja “con la mejor expectativa de poder empezar un buen camino”.
El 2025, un año que dejó bronca
Por otra parte, el capitán de Gimnasia de Jujuy no esquivó el análisis de la temporada anterior, donde el Lobo quedó muy cerca de pelear por el ascenso.
Hicimos un gran año el que pasó, competimos demasiado bien, no nos dejaron llegar por ahí más lejos.
Cosaro agregó que la sensación general fue que Gimnasia tenía potencial para avanzar más en el Reducido: “Sentíamos todos, tanto acá adentro como la gente, que teníamos para un poco más y terminamos el año con mucho dolor. Toda esa bronca esperamos poder plasmarla dentro de la cancha este año”.
Embed - GUILLERMO COSARO - GIMNASIA DE JUJUY - "Arrancamos con ilusión, armamos un buen plantel"