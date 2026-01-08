jueves 08 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de enero de 2026 - 13:18
Fútbol.

Guillermo Cosaro sobre Gimnasia de Jujuy: "Arrancamos con ilusión, armamos un buen plantel"

El capitán del Lobo, Guillermo Cosaro, analizó el inicio de la pretemporada 2026, hizo un balance de lo que fue el año pasado y palpitó los amistosos que se vienen para el equipo de Hernán Pellerano.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Guillermo Cosaro - Gimnasia de Jujuy

Guillermo Cosaro - Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy inició este 5 de enero en el predio de Papel Noa la segunda etapa de la pretemporada con miras al comienzo de la Primera Nacional. En ese marco, el capitán Albiceleste, Guillermo Cosaro, habló con Canal 4 y analizó el presente del plantel, la expectativa por volver a competir, la planificación de los amistosos que disputarán en Córdoba y también se refirió al duelo por Copa Argentina frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Lee además
jujuy basquet visita a sportivo suardi en el inicio de la primera gira del ano 2026
Liga Argentina.

Jujuy Básquet visita a Sportivo Suardi en el inicio de la primera gira del año 2026
Luciano Benavides en el Dakar 2026.
Motos.

Luciano Benavides ganó la quinta etapa del Rally Dakar y se metió en la pelea

Un inicio cargado de ilusión

Cosaro destacó que el grupo comenzó el 2026 con energías renovadas y la mente puesta en ser protagonistas nuevamente en la Primera Nacional.

“Arrancamos esta semana con toda la ilusión y todas las ganas de poder volver a competir, estamos armando un buen grupo, un buen plantel, ojalá nos vaya como el año pasado o mejor”, expresó el capitán del Lobo, confiado en la base que logró sostener el club y en las incorporaciones que se sumaron en el mercado de pases 2026.

“Nos vamos para Córdoba para empezar a sumar minutos de fútbol, empezar a conocernos con los nuevos compañeros, hay un nuevo entrenador con una nueva idea y eso lleva su tiempo también”, detalló.

Además, el referente Albiceleste afirmó que el equipo viaja “con la mejor expectativa de poder empezar un buen camino”.

Pellerano y Cosaro
Pellerano y Cosaro

Pellerano y Cosaro

El 2025, un año que dejó bronca

Por otra parte, el capitán de Gimnasia de Jujuy no esquivó el análisis de la temporada anterior, donde el Lobo quedó muy cerca de pelear por el ascenso.

Hicimos un gran año el que pasó, competimos demasiado bien, no nos dejaron llegar por ahí más lejos. Hicimos un gran año el que pasó, competimos demasiado bien, no nos dejaron llegar por ahí más lejos.

Cosaro agregó que la sensación general fue que Gimnasia tenía potencial para avanzar más en el Reducido: “Sentíamos todos, tanto acá adentro como la gente, que teníamos para un poco más y terminamos el año con mucho dolor. Toda esa bronca esperamos poder plasmarla dentro de la cancha este año”.

Embed - GUILLERMO COSARO - GIMNASIA DE JUJUY - "Arrancamos con ilusión, armamos un buen plantel"

Expectativas por la Copa Argentina

En la edición 2026, Gimnasia volverá a decir presente en la Copa Argentina, y Cosaro aseguró que el grupo apunta a dar un paso más. “Por suerte logramos otro año más clasificar a Copa Argentina, se le está haciendo costumbre a Gimnasia por suerte”, celebró.

De cara al cruce ante Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo 11 de febrero, el jugador fue contundente: “Ojalá que esta vez podamos avanzar de fase, ya que el año anterior nos costó y quedamos eliminados por penales. La gente se identifica mucho con la Copa Argentina, ojalá que lo podamos hacer bien”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy Básquet visita a Sportivo Suardi en el inicio de la primera gira del año 2026

Luciano Benavides ganó la quinta etapa del Rally Dakar y se metió en la pelea

Gimnasia de Jujuy podría jugar su primer amistoso con público

Regional Amateur: Talleres de Perico ganó el primer duelo y se prepara para un partido clave

Viral: El Kitu Díaz le pega a un empleado con la pelota en su presentación en el Guayaquil City

Lo que se lee ahora
gimnasia de jujuy podria jugar su primer amistoso con publico
Pretemporada.

Gimnasia de Jujuy podría jugar su primer amistoso con público

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Sin agua.
Servicios.

A qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Incendio en Jujuy.
Terrible.

Se incendió una casa en Jujuy: murieron 6 perros y un gato

Natatorios en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Temporada.

Natatorios municipales en San Salvador de Jujuy: horarios, actividades y requisitos

Calles y rutas inundadas en Rosario de Lerma. video
Tormentas.

Rosario de Lerma afectada por un fuerte temporal: cortes de ruta e inundaciones

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnelderivador video
Inundado.

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel