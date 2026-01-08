Guillermo Cosaro sobre Gimnasia de Jujuy: "Arrancamos con ilusión, armamos un buen plantel"

Gimnasia de Jujuy inició este 5 de enero en el predio de Papel Noa la segunda etapa de la pretemporada con miras al comienzo de la Primera Nacional. En ese marco, el capitán Albiceleste, Guillermo Cosaro, habló con Canal 4 y analizó el presente del plantel, la expectativa por volver a competir, la planificación de los amistosos que disputarán en Córdoba y también se refirió al duelo por Copa Argentina frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Motos. Luciano Benavides ganó la quinta etapa del Rally Dakar y se metió en la pelea

Liga Argentina. Jujuy Básquet visita a Sportivo Suardi en el inicio de la primera gira del año 2026

Cosaro destacó que el grupo comenzó el 2026 con energías renovadas y la mente puesta en ser protagonistas nuevamente en la Primera Nacional.

“Arrancamos esta semana con toda la ilusión y todas las ganas de poder volver a competir, estamos armando un buen grupo, un buen plantel, ojalá nos vaya como el año pasado o mejor”, expresó el capitán del Lobo, confiado en la base que logró sostener el club y en las incorporaciones que se sumaron en el mercado de pases 2026.

Con el plantel ya enfocado en el viaje a Córdoba como parte de la preparación dentro de la pretemporada, Cosaro remarcó que estos partidos serán fundamentales para ensamblar la idea del nuevo cuerpo técnico encabezado por Hernán Pellerano.

“Nos vamos para Córdoba para empezar a sumar minutos de fútbol, empezar a conocernos con los nuevos compañeros, hay un nuevo entrenador con una nueva idea y eso lleva su tiempo también”, detalló.

Además, el referente Albiceleste afirmó que el equipo viaja “con la mejor expectativa de poder empezar un buen camino”.

Pellerano y Cosaro Pellerano y Cosaro

El 2025, un año que dejó bronca

Por otra parte, el capitán de Gimnasia de Jujuy no esquivó el análisis de la temporada anterior, donde el Lobo quedó muy cerca de pelear por el ascenso.

Hicimos un gran año el que pasó, competimos demasiado bien, no nos dejaron llegar por ahí más lejos. Hicimos un gran año el que pasó, competimos demasiado bien, no nos dejaron llegar por ahí más lejos.

Cosaro agregó que la sensación general fue que Gimnasia tenía potencial para avanzar más en el Reducido: “Sentíamos todos, tanto acá adentro como la gente, que teníamos para un poco más y terminamos el año con mucho dolor. Toda esa bronca esperamos poder plasmarla dentro de la cancha este año”.

Embed - GUILLERMO COSARO - GIMNASIA DE JUJUY - "Arrancamos con ilusión, armamos un buen plantel"

Expectativas por la Copa Argentina

En la edición 2026, Gimnasia volverá a decir presente en la Copa Argentina, y Cosaro aseguró que el grupo apunta a dar un paso más. “Por suerte logramos otro año más clasificar a Copa Argentina, se le está haciendo costumbre a Gimnasia por suerte”, celebró.

De cara al cruce ante Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo 11 de febrero, el jugador fue contundente: “Ojalá que esta vez podamos avanzar de fase, ya que el año anterior nos costó y quedamos eliminados por penales. La gente se identifica mucho con la Copa Argentina, ojalá que lo podamos hacer bien”.