Gimnasia de Jujuy tiene fecha para el choque con Central Córdoba por Copa Argentina

Gimnasia de Jujuy con fecha para jugar ante Central Córdoba por Copa Argentina (Archivo)
Gimnasia de Jujuy será parte de la nueva edición, la número 14° de la Copa Argentina, y en las últimas horas la organización confirmó la fecha del choque ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la primera instancia del torneo federal.
El Lobo de Hernán Pellerano jugará frente al equipo santiagueño el miércoles 11 de febrero, aunque todavía no definieron ni el estadio donde se jugará el partido, y tampoco el horario, aunque opciones hay varias.
Las caras nuevas son nueve en total: Delfor Minervino, Claudio Pombo, Abel Argañaraz, Mauro Cachi, Matías Ramos Mingo, Gonzalo Villarreal, Martín Lazarte, Federico Paradela y David Gallardo, aunque no se retiró del mercado.
“Volvemos de Córdoba el 17 de enero, el 18 los jugadores tienen día libre, y las siguientes dos semanas serán la parte final de la pretemporada para encarar el campeonato”, explicó el entrenador Albiceleste en diálogo con TodoJujuy.com.
Cuando comienza la Copa argentina 2026
El certamen comenzará el domingo 18 de enero con una doble jornada: Independiente Rivadavia - Estudiantes y Lanús - Sarmiento de La Banda. Boca debutará el 24 de febrero ante Gimnasia de Chivilcoy, y River el 17 ante Ciudad Bolívar.
Todas las fechas
Domingo 18 de enero
19.00: Independiente Rivadavia - Estudiantes, en el estadio Único La Pedrera (San Luis)
21.15: Lanús - Sarmiento de La Banda, en el estadio Ciudad de Caseros
Lunes 19 de enero
21.15: Estudiantes de La Plata - Ituzaingó, en el estadio Florencio Sola (Banfield)
Miércoles 21 de enero
21.15: Argentinos Juniors - Ferrocarril Midland, en el estadio Ciudad de Lanús