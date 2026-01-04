Gimnasia de Jujuy mueve el mercado de pases: confirmó otros cinco refuerzos para el 2026

Bajo la conducción de Hernán Pellerano, Gimnasia de Jujuy iniciará este lunes 5 de enero la pretemporada 2026. En ese contexto, el Lobo confirmó la llegada de cinco nuevos refuerzos para afrontar la Primera Nacional: un arquero, un defensor central, un lateral y dos mediocampistas.

Mercado. Martín Lazarte será el quinto refuerzo de Gimnasia de Jujuy: quién es y en qué posición juega

Estas incorporaciones se suman a las cuatro altas que ya había oficializado la institución albiceleste: Delfor Minervino, Mauro Cachi, Claudio Pombo y Abel Argañaráz.

Mientras palpita el comienzo de la pretemporada 2026 —que incluirá una etapa de trabajos en la provincia de Córdoba—, Gimnasia de Jujuy terminó de cerrar en las últimas horas cinco incorporaciones más que pasarán a integrar el plantel dirigido por Hernán Pellerano , reforzando distintas líneas del equipo de cara a la próxima temporada.

Matías Ramos Mingo tiene 25 años y llega a Gimnasia de Jujuy tras su último paso por el Xerez Deportivo Club de Jerez de la Frontera, España. El arquero cuenta con experiencia en otros equipos del fútbol español y realizó las divisiones inferiores en Boca Juniors.

Matias Ramos Mingo

Gonzalo Villarreal - Defensor Central

Villarreal tiene 27 años y arriba al Lobo tras su paso por Anzoátegui. Previamente, desarrolló su carrera en otros clubes de Venezuela como Monagas Sport Club y Universidad Central. El defensor central disputó 55 encuentros en la última temporada y convirtió tres goles.

Gonzalo Villarreal - Defensor Central

Martín Lazarte - Lateral

Lazarte se suma a Gimnasia de Jujuy a préstamo por un año desde Banfield, club con el que tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. El lateral categoría 2005, disputó el año pasado un total de 56 partidos en la Reserva de Banfield. Sumando en la Copa Proyección Apertura, dos goles a su favor.

Martin Lazarte

Federico Paradela - Mediocampista

El mediocampista, de 24 años, realizó su formación en las divisiones inferiores y el plantel profesional de Sarmiento de Junín. Durante la última temporada en Primera División, Paradela disputó 45 partidos entre la Copa Proyección, la Copa Argentina y la Liga Profesional. El jugador se incorporará a los entrenamientos con el plantel profesional el miércoles 7 de enero.

Federico Paradela

David Gallardo - Mediocampista

David Gallardo, de 28 años, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol argentino. El mediocampista se incorpora a Gimnasia de Jujuy tras su último paso por Mitre de Santiago del Estero y previamente vistió las camisetas de Sarmiento de Junín, Agropecuario, Ferro, Guaraní de Paraguay, Atlético Sportivo Las Parejas de Santa Fe, Tigre y Villa Dálmine, entre otros.

El jugador se incorporará a los entrenamientos del Lobo el miércoles 7 de enero, quedando a disposición del entrenador Hernán Pellerano.