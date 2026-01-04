domingo 04 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de enero de 2026 - 17:40
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy mueve el mercado de pases: confirmó otros cinco refuerzos para el 2026

El Lobo iniciará este 5 de enero la pretemporada y confirmó otros cinco refuerzos que se sumarán al plantel de Hernán Pellerano.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
gif hernan pellerano

Bajo la conducción de Hernán Pellerano, Gimnasia de Jujuy iniciará este lunes 5 de enero la pretemporada 2026. En ese contexto, el Lobo confirmó la llegada de cinco nuevos refuerzos para afrontar la Primera Nacional: un arquero, un defensor central, un lateral y dos mediocampistas.

Lee además
martin lazarte sera el quinto refuerzo de gimnasia de jujuy: quien es y en que posicion juega
Mercado.

Martín Lazarte será el quinto refuerzo de Gimnasia de Jujuy: quién es y en qué posición juega
mercado de pases 2026: gimnasia de jujuy negocia por dos posibles incorporaciones video
Fútbol.

Mercado de pases 2026: Gimnasia de Jujuy negocia por dos posibles incorporaciones

Estas incorporaciones se suman a las cuatro altas que ya había oficializado la institución albiceleste: Delfor Minervino, Mauro Cachi, Claudio Pombo y Abel Argañaráz.

Uno por uno, quiénes son los nuevos refuerzos de Gimnasia de Jujuy

Mientras palpita el comienzo de la pretemporada 2026 —que incluirá una etapa de trabajos en la provincia de Córdoba—, Gimnasia de Jujuy terminó de cerrar en las últimas horas cinco incorporaciones más que pasarán a integrar el plantel dirigido por Hernán Pellerano, reforzando distintas líneas del equipo de cara a la próxima temporada.

Matías Ramos Mingo - Arquero

Matías Ramos Mingo tiene 25 años y llega a Gimnasia de Jujuy tras su último paso por el Xerez Deportivo Club de Jerez de la Frontera, España. El arquero cuenta con experiencia en otros equipos del fútbol español y realizó las divisiones inferiores en Boca Juniors.

Matias Ramos Mingo

Gonzalo Villarreal - Defensor Central

Villarreal tiene 27 años y arriba al Lobo tras su paso por Anzoátegui. Previamente, desarrolló su carrera en otros clubes de Venezuela como Monagas Sport Club y Universidad Central. El defensor central disputó 55 encuentros en la última temporada y convirtió tres goles.

Gonzalo Villarreal - Defensor Central

Martín Lazarte - Lateral

Lazarte se suma a Gimnasia de Jujuy a préstamo por un año desde Banfield, club con el que tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. El lateral categoría 2005, disputó el año pasado un total de 56 partidos en la Reserva de Banfield. Sumando en la Copa Proyección Apertura, dos goles a su favor.

Martin Lazarte

Federico Paradela - Mediocampista

El mediocampista, de 24 años, realizó su formación en las divisiones inferiores y el plantel profesional de Sarmiento de Junín. Durante la última temporada en Primera División, Paradela disputó 45 partidos entre la Copa Proyección, la Copa Argentina y la Liga Profesional. El jugador se incorporará a los entrenamientos con el plantel profesional el miércoles 7 de enero.

Federico Paradela

David Gallardo - Mediocampista

David Gallardo, de 28 años, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol argentino. El mediocampista se incorpora a Gimnasia de Jujuy tras su último paso por Mitre de Santiago del Estero y previamente vistió las camisetas de Sarmiento de Junín, Agropecuario, Ferro, Guaraní de Paraguay, Atlético Sportivo Las Parejas de Santa Fe, Tigre y Villa Dálmine, entre otros.

El jugador se incorporará a los entrenamientos del Lobo el miércoles 7 de enero, quedando a disposición del entrenador Hernán Pellerano.

David Gallardo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Martín Lazarte será el quinto refuerzo de Gimnasia de Jujuy: quién es y en qué posición juega

Mercado de pases 2026: Gimnasia de Jujuy negocia por dos posibles incorporaciones

Otra baja para Gimnasia de Jujuy: un mediocampista anunció su desvinculación

Gimnasia de Jujuy encara la segunda parte de la pretemporada: Cuándo vuelve al trabajo?

Abel Argañaráz vuelve a Gimnasia de Jujuy: el delantero es el cuarto refuerzo

Lo que se lee ahora
racing sorprende en el mercado de pases: contrato a una figura de la seleccion argentina
Bomba.

Racing sorprende en el mercado de pases: contrató a una figura de la Selección Argentina

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Rutas y caminos de Jujuy
Atención.

Rutas intransitables tras la tormenta en Jujuy: qué caminos están cortados este domingo 4 de enero

Hoy se hace el encuentro de pesebres en la Catedral (Archivo) video
Convocante.

Este domingo se hace el tradicional encuentro de pesebres en San Salvador de Jujuy

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia
Atención.

Jujuy sigue bajo alerta amarilla por tormentas y posible granizo este domingo

Se realizó el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy
Precaución.

Se realizó el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy

Venezolanos que residen en Jujuy
Comunicado.

Captura de Nicolás Maduro: "Para los venezolanos en Jujuy, esta noticia devuelve la esperanza"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel