Gimnasia arranca la pretemporada 2026 con nueve refuerzos y amistosos en Córdoba

A partir de las 9 de la mañana de este lunes 5 de enero, Gimnasia de Jujuy pondrá en marcha la pretemporada 2026 en el predio de Papel Noa. El equipo dirigido por Hernán Pellerano retomará los trabajos con nueve refuerzos confirmados y la planificación de dos partidos amistosos que disputará durante la etapa de preparación en Córdoba.

Inicio de la pretemporada en Papel Noa La primera etapa de la pretemporada 2026 comenzará este lunes 5 de enero y se extenderá hasta el día 10 en el predio de Papel Noa. Los entrenamientos, bajo la conducción de Hernán Pellerano, iniciarán a partir de las 9 de la mañana y contarán con gran parte del plantel profesional, ya que algunos de los refuerzos se incorporarán de manera progresiva durante la semana.

cuerpo tecnico gimnasia de jujuy Pretemporada en Córdoba con amistosos Luego de esa primera fase, entre el 10 y el 17 de enero, el plantel viajará a Córdoba para afrontar una nueva etapa de preparación, que incluirá dos encuentros amistosos: uno ante la reserva de Talleres y otro frente a Racing de Córdoba.

“Volvemos -de Córdoba- el 17 de enero, el 18 los jugadores tienen día libre, y las siguientes dos semanas serán la parte final de la pretemporada para encarar el campeonato”, explicó el entrenador Albiceleste en diálogo con TodoJujuy.com.

Embed - HERNÁN PELLERANO - DT GIMNASIA DE JUJUY - Primera etapa de pretemporada y desafíos 2026 Gimnasia de Jujuy encara la pretemporada con nueve refuerzos Hasta la fecha, el Lobo jujeño confirmó que serán parte del plantel que disputará la Primera Nacional 2026. El listado de incorporaciones: Delfor Minervino

Claudio Pombo

Abel Argañaraz

Mauro Cachi

Matías Ramos Mingo

Gonzalo Villarreal

Martín Lazarte

Federico Paradela

David Gallardo En paralelo, el cuerpo técnico continúa atento al mercado de pases y evalúa nuevas incorporaciones. Según adelantó a nuestro medio el manager deportivo, Julio Chiarini, se encuentran a la espera de novedades por Axel Pinto y Octavio Bianchi, quienes podrían sumarse al plantel de Gimnasia de Jujuy.

