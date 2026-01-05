Gimnasia arranca la pretemporada 2026 con nueve refuerzos y amistosos en Córdoba

A partir de las 9 de la mañana de este lunes 5 de enero, Gimnasia de Jujuy pondrá en marcha la pretemporada 2026 en el predio de Papel Noa. El equipo dirigido porHernán Pellerano retomará los trabajos con nueve refuerzos confirmados y la planificación de dos partidos amistosos que disputará durante la etapa de preparación en Córdoba.
La primera etapa de la pretemporada 2026 comenzará este lunes 5 de enero y se extenderá hasta el día 10 en el predio de Papel Noa. Los entrenamientos, bajo la conducción de Hernán Pellerano, iniciarán a partir de las 9 de la mañana y contarán con gran parte del plantel profesional, ya que algunos de los refuerzos se incorporarán de manera progresiva durante la semana.
“Volvemos -de Córdoba- el 17 de enero, el 18 los jugadores tienen día libre, y las siguientes dos semanas serán la parte final de la pretemporada para encarar el campeonato”, explicó el entrenador Albiceleste en diálogo con TodoJujuy.com.
Gimnasia de Jujuy encara la pretemporada con nueve refuerzos
Hasta la fecha, el Lobo jujeño confirmó que serán parte del plantel que disputará la Primera Nacional 2026. El listado de incorporaciones:
Delfor Minervino
Claudio Pombo
Abel Argañaraz
Mauro Cachi
Matías Ramos Mingo
Gonzalo Villarreal
Martín Lazarte
Federico Paradela
David Gallardo
En paralelo, el cuerpo técnico continúa atento al mercado de pases y evalúa nuevas incorporaciones. Según adelantó a nuestro medio el manager deportivo, Julio Chiarini, se encuentran a la espera denovedades por Axel Pinto y Octavio Bianchi, quienes podrían sumarse al plantel de Gimnasia de Jujuy.