lunes 05 de enero de 2026

5 de enero de 2026 - 07:04
Gimnasia arranca la pretemporada 2026 con nueve refuerzos y amistosos en Córdoba

Este lunes 5 de enero Gimnasia de Jujuy retorna a los entrenamientos para continuar con la pretemporada. El club oficializó nueve refuerzos y confirmó dos amistosos en Córdoba.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
gimnasia de jujuy cuerpo tecnico 2026

A partir de las 9 de la mañana de este lunes 5 de enero, Gimnasia de Jujuy pondrá en marcha la pretemporada 2026 en el predio de Papel Noa. El equipo dirigido por Hernán Pellerano retomará los trabajos con nueve refuerzos confirmados y la planificación de dos partidos amistosos que disputará durante la etapa de preparación en Córdoba.

Inicio de la pretemporada en Papel Noa

La primera etapa de la pretemporada 2026 comenzará este lunes 5 de enero y se extenderá hasta el día 10 en el predio de Papel Noa. Los entrenamientos, bajo la conducción de Hernán Pellerano, iniciarán a partir de las 9 de la mañana y contarán con gran parte del plantel profesional, ya que algunos de los refuerzos se incorporarán de manera progresiva durante la semana.

“Volvemos -de Córdoba- el 17 de enero, el 18 los jugadores tienen día libre, y las siguientes dos semanas serán la parte final de la pretemporada para encarar el campeonato”, explicó el entrenador Albiceleste en diálogo con TodoJujuy.com.

Gimnasia de Jujuy encara la pretemporada con nueve refuerzos

Hasta la fecha, el Lobo jujeño confirmó que serán parte del plantel que disputará la Primera Nacional 2026. El listado de incorporaciones:

  • Delfor Minervino
  • Claudio Pombo
  • Abel Argañaraz
  • Mauro Cachi
  • Matías Ramos Mingo
  • Gonzalo Villarreal
  • Martín Lazarte
  • Federico Paradela
  • David Gallardo

En paralelo, el cuerpo técnico continúa atento al mercado de pases y evalúa nuevas incorporaciones. Según adelantó a nuestro medio el manager deportivo, Julio Chiarini, se encuentran a la espera de novedades por Axel Pinto y Octavio Bianchi, quienes podrían sumarse al plantel de Gimnasia de Jujuy.

