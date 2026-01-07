Uno por uno, quiénes son los refuerzos 2026 de Gimnasia de Jujuy

“Estoy muy contento y con ganas”, afirmó tras sellar su vínculo con el Lobo. También destacó la recepción que tuvo por parte de sus nuevos compañeros: “El plantel me recibió muy bien, hay un gran grupo humano y profesional. Los muchachos son sanos y capaces”, sostuvo Pombo.
En la Primera Nacional, Minervino se consolidó como un lateral versátil, con buena marca y llegada al área rival. Su experiencia en la categoría lo posiciona como un refuerzo ideal para Gimnasia, que apunta a pelear arriba en la tabla.
Argañaráz ya había jugado una temporada en el Lobo: en 2023 disputó 19 partidos, convirtió cuatro goles y sumó tres asistencias.
Matías Ramos Mingo
Matías Ramos Mingo tiene 25 años y llega a Gimnasia de Jujuy tras su último paso por el Xerez Deportivo Club de Jerez de la Frontera, España. El arquero cuenta con experiencia en otros equipos del fútbol español y realizó las divisiones inferiores en Boca Juniors.
Gonzalo Villarreal
Villarreal tiene 27 años y arriba al Lobo tras su paso por Anzoátegui. Previamente, desarrolló su carrera en otros clubes de Venezuela como Monagas Sport Club y Universidad Central. El defensor central disputó 55 encuentros en la última temporada y convirtió tres goles.
Martín Lazarte
Lazarte se suma a Gimnasia de Jujuy a préstamo por un año desde Banfield, club con el que tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. El lateral categoría 2005, disputó el año pasado un total de 56 partidos en la Reserva de Banfield. Sumando en la Copa Proyección Apertura, dos goles a su favor.
Federico Paradela
El mediocampista, de 24 años, realizó su formación en las divisiones inferiores y el plantel profesional de Sarmiento de Junín. Durante la última temporada en Primera División, Paradela disputó 45 partidos entre la Copa Proyección, la Copa Argentina y la Liga Profesional.
David Gallardo
David Gallardo, de 28 años, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol argentino. El mediocampista se incorpora a Gimnasia de Jujuy tras su último paso por Mitre de Santiago del Estero y previamente vistió las camisetas de Sarmiento de Junín, Agropecuario, Ferro, Guaraní de Paraguay, Atlético Sportivo Las Parejas de Santa Fe, Tigre y Villa Dálmine, entre otros.