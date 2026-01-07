miércoles 07 de enero de 2026

7 de enero de 2026 - 14:34
Mercado de pases.

Uno por uno, quiénes son los refuerzos 2026 de Gimnasia de Jujuy

El Lobo arrancó la pretemporada 2026 y tiene hasta el momento nueve refuerzos confirmados de cara al inicio de la Primera Nacional.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy
Uno por uno, quiénes son los refuerzos 2026 de Gimnasia de Jujuy

Claudio Pombo

El primer refuerzo confirmado de Gimnasia de Jujuy fue Claudio Pombo. El volante, de 31 años y oriundo de Gualeguaychú, llegó tras su reciente paso por Temperley, equipo al que arribó a comienzos de año, donde disputó 24 partidos y en los que convirtió 2 goles.

“Estoy muy contento y con ganas”, afirmó tras sellar su vínculo con el Lobo. También destacó la recepción que tuvo por parte de sus nuevos compañeros: “El plantel me recibió muy bien, hay un gran grupo humano y profesional. Los muchachos son sanos y capaces”, sostuvo Pombo.

Claudio Pombo

Delfor Minervino

Delfor Minervino fue otro de los refuerzos del Lobo. El lateral derecho de 29 años, debutó como profesional en 2015 con Club Luján. Su carrera incluye pasos por Sportivo Italiano, Los Andes, Club Atlético Estudiantes (su club formador reciente), con préstamos a Central Córdoba y Deportivo Riestra.

En la Primera Nacional, Minervino se consolidó como un lateral versátil, con buena marca y llegada al área rival. Su experiencia en la categoría lo posiciona como un refuerzo ideal para Gimnasia, que apunta a pelear arriba en la tabla.

Delfor Minervino

Mauro Cachi

Mauro Cachi fue confirmado como el tercer refuerzo de Gimnasia de Jujuy para la temporada 2026 de la Primera Nacional. El enganche de 27 años llega tras su último paso por River Plate de Montevideo y Fénix, y cuenta con antecedentes en Albion FC, Deportivo Maipú, Barracas Central, entre otros equipos.

Durante su etapa en River Plate de Montevideo, Cachi disputó 22 partidos, en los cuales no convirtió goles.

mauro cachi

Abel Argañaraz

El 31 de diciembre Gimnasia de Jujuy oficializó el regreso de Abel Argañaráz al equipo. El delantero de 27 años volverá a vestir la camiseta Albiceleste después de su último paso por el Paganese Calcio de Italia.

Argañaráz ya había jugado una temporada en el Lobo: en 2023 disputó 19 partidos, convirtió cuatro goles y sumó tres asistencias.

abel argañaraz

Matías Ramos Mingo

Matías Ramos Mingo tiene 25 años y llega a Gimnasia de Jujuy tras su último paso por el Xerez Deportivo Club de Jerez de la Frontera, España. El arquero cuenta con experiencia en otros equipos del fútbol español y realizó las divisiones inferiores en Boca Juniors.

Matias Ramos Mingo

Gonzalo Villarreal

Villarreal tiene 27 años y arriba al Lobo tras su paso por Anzoátegui. Previamente, desarrolló su carrera en otros clubes de Venezuela como Monagas Sport Club y Universidad Central. El defensor central disputó 55 encuentros en la última temporada y convirtió tres goles.

Gonzalo Villarreal

Martín Lazarte

Lazarte se suma a Gimnasia de Jujuy a préstamo por un año desde Banfield, club con el que tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. El lateral categoría 2005, disputó el año pasado un total de 56 partidos en la Reserva de Banfield. Sumando en la Copa Proyección Apertura, dos goles a su favor.

Martin Lazarte

Federico Paradela

El mediocampista, de 24 años, realizó su formación en las divisiones inferiores y el plantel profesional de Sarmiento de Junín. Durante la última temporada en Primera División, Paradela disputó 45 partidos entre la Copa Proyección, la Copa Argentina y la Liga Profesional.

Federico Paradela

David Gallardo

David Gallardo, de 28 años, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol argentino. El mediocampista se incorpora a Gimnasia de Jujuy tras su último paso por Mitre de Santiago del Estero y previamente vistió las camisetas de Sarmiento de Junín, Agropecuario, Ferro, Guaraní de Paraguay, Atlético Sportivo Las Parejas de Santa Fe, Tigre y Villa Dálmine, entre otros.

David Gallardo

