Abel Argañaráz vuelve a Gimnasia de Jujuy: el delantero es el cuarto refuerzo

El delantero ya había tenido un paso por el Lobo en el 2023, por lo que será su regreso a la institución.
Abel Argañaráz se suma a Gimnasia de Jujuy
Este 31 de diciembre, Gimnasia de Jujuy oficializó el regreso de Abel Argañaráz al equipo. El delantero de 27 años volverá a vestir la camiseta Albiceleste después de su último paso por el Paganese Calcio de Italia.
Argañaráz ya había jugado una temporada en el Lobo: en 2023 disputó 19 partidos, convirtió cuatro goles y sumó tres asistencias.
Argañaráz empezó su carrera a los 6 años en Argentinos del Norte donde hizo todas las infantiles hasta los 13 años, para luego recalar en el Santo tucumano. También jugó en Juventud Antoniana y Central Córdoba de Santiago del Estero. Y por el exterior, hizo recorrido en Paganese Calcio, PSBS Biak, e Inter Club d'Escaldes.
En tanto, el volante Claudio Pombo rubricó a principio de diciembre su contrato con Gimnasia de Jujuy, convirtiéndose oficialmente en el primer refuerzo del equipo dirigido por Hernán Pellerano de cara al próximo torneo.
Pombo cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino. Además de su último ciclo en Temperley, vistió las camisetas de Chacarita, Sarmiento, San Martín de Tucumán, Instituto de Córdoba y Atlético Tucumán. Sus inicios fueron en Huracán Goya y Juventud Unida de Gualeguaychú.