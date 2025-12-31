Abel Argañaráz vuelve a Gimnasia de Jujuy: el delantero es el cuarto refuerzo

Mercado de pases. Atlético San Pedro se refuerza con dos ex Zapla para el Torneo Regional

Fútbol. Así fue el fuerte cruce del Dibu Martínez con los hinchas del Arsenal en Londres

El delantero ya había tenido un paso por el Lobo en el 2023, por lo que será su regreso a la institución.

Este 31 de diciembre, Gimnasia de Jujuy oficializó el regreso de Abel Argañaráz al equipo. El delantero de 27 años volverá a vestir la camiseta Albiceleste después de su último paso por el Paganese Calcio de Italia.

Argañaráz ya había jugado una temporada en el Lobo: en 2023 disputó 19 partidos, convirtió cuatro goles y sumó tres asistencias.

Argañaráz empezó su carrera a los 6 años en Argentinos del Norte donde hizo todas las infantiles hasta los 13 años, para luego recalar en el Santo tucumano. También jugó en Juventud Antoniana y Central Córdoba de Santiago del Estero. Y por el exterior, hizo recorrido en Paganese Calcio, PSBS Biak, e Inter Club d'Escaldes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy (@oficialgyejujuy)

Quiénes son los otros tres refuerzos de Gimnasia de Jujuy

El equipo de Hernán Pellerano también sumó otros tres nombres para la temporada 2026: Delfor Minervino, Claudio Pombo y Mauro Cachi.

Delfor Minervino

Minervino es lateral derecho y llega al Lobo jujeño por un año, con una opción de compra del 100% de su pase. El jugador hizo su último paso por Estudiantes de Caseros y su carrera incluye pasos por Sportivo Italiano, Los Andes, Central Córdoba y Deportivo Riestra.

Delfor Minervino

Claudio Pombo

En tanto, el volante Claudio Pombo rubricó a principio de diciembre su contrato con Gimnasia de Jujuy, convirtiéndose oficialmente en el primer refuerzo del equipo dirigido por Hernán Pellerano de cara al próximo torneo.

Pombo cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino. Además de su último ciclo en Temperley, vistió las camisetas de Chacarita, Sarmiento, San Martín de Tucumán, Instituto de Córdoba y Atlético Tucumán. Sus inicios fueron en Huracán Goya y Juventud Unida de Gualeguaychú.

Claudio Pombo gimnasia de jujuy

Mauro Cachi

El enganche de 27 años llega tras su último paso por River Plate de Montevideo y Fénix, y cuenta con antecedentes en Albion FC, Deportivo Maipú, Barracas Central, entre otros equipos.

Durante su etapa en River Plate de Montevideo, Cachi disputó 22 partidos, en los cuales no convirtió goles.