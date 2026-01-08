Gimnasia de Jujuy y Chacarita con día y horario confirmado

El encuentro se disputará en el estadio "Funebrero", desde las 17 horas, en lo que será un desafío clave para el "Lobo" en el arranque de temporada, con el condimento de enfrentar al ex técnico del lobo.
Debut en el "23 de Agosto"
Cabe destacar que Gimnasia debutará en el torneo el viernes 6 de febrero, recibiendo a Ferrocarril Midland en el estadio "23 de Agosto" a las 21 horas. Con esta agenda confirmada, el plantel jujeño se prepara para un comienzo intenso en la competencia.
Refuerzos de Gimnasia de Jujuy
Estos son los refuerzos confirmados hasta el momento:
Claudio Pombo
Delfor Minervino
Mauro Cachi
Abel Argañaraz
Matías Ramos Mingo
Gonzalo Villarreal
Martín Lazarte
Federico Paradela
David Gallardo
Dónde y cuándo jugará Gimnasia de Jujuy el primer amistoso
El próximo sábado 17 de enero el plantel viajará a Córdoba para afrontar una nueva etapa de preparación, que incluirá dos encuentros amistosos: uno ante la reserva de Talleres y otro frente a Racing de Córdoba.
En alusión al choque contra Racing, el técnico Pablo Fornasari confirmó en el programa Fanáticos por FM 99.7, que el partido podría ser el mismo 17 de enero por la noche y con público en el Estadio Miguel Sancho.
Cómo sigue la pretemporada de Gimnasia de Jujuy en Córdoba
“Volvemos -de Córdoba- el 17 de enero, el 18 los jugadores tienen día libre, y las siguientes dos semanas serán la parte final de la pretemporada para encarar el campeonato”, explicó días atrás el director técnico Albiceleste a TodoJujuy.com.