Gimnasia de Jujuy y Chacarita con día y horario confirmado

Gimnasia de Jujuy tiene definida su segunda presentación en la Primera Nacional 2026. El domingo 15 de febrero , el equipo albiceleste visitará al Club Atlético Chacarita Juniors de Matías Módolo por la fecha 2 de la Zona B.

El encuentro se disputará en el estadio "Funebrero", desde las 17 horas , en lo que será un desafío clave para el "Lobo" en el arranque de temporada, con el condimento de enfrentar al ex técnico del lobo.

Cabe destacar que Gimnasia debutará en el torneo el viernes 6 de febrero, recibiendo a Ferrocarril Midland en el estadio "23 de Agosto" a las 21 horas. Con esta agenda confirmada, el plantel jujeño se prepara para un comienzo intenso en la competencia.

Estos son los refuerzos confirmados hasta el momento:

Claudio Pombo

Delfor Minervino

Mauro Cachi

Abel Argañaraz

Matías Ramos Mingo

Gonzalo Villarreal

Martín Lazarte

Federico Paradela

David Gallardo

Dónde y cuándo jugará Gimnasia de Jujuy el primer amistoso

El próximo sábado 17 de enero el plantel viajará a Córdoba para afrontar una nueva etapa de preparación, que incluirá dos encuentros amistosos: uno ante la reserva de Talleres y otro frente a Racing de Córdoba.

En alusión al choque contra Racing, el técnico Pablo Fornasari confirmó en el programa Fanáticos por FM 99.7, que el partido podría ser el mismo 17 de enero por la noche y con público en el Estadio Miguel Sancho.

Cómo sigue la pretemporada de Gimnasia de Jujuy en Córdoba

“Volvemos -de Córdoba- el 17 de enero, el 18 los jugadores tienen día libre, y las siguientes dos semanas serán la parte final de la pretemporada para encarar el campeonato”, explicó días atrás el director técnico Albiceleste a TodoJujuy.com.