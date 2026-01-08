jueves 08 de enero de 2026

8 de enero de 2026 - 18:10
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy y Chacarita con día y horario confirmado

Luego de recibir a Midland en el arranque del torneo, visitará al funebrero por la segunda fecha. Todos los detalles.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy visitará a Chacarita en la segunda fecha.

Gimnasia de Jujuy visitará a Chacarita en la segunda fecha.

El encuentro se disputará en el estadio "Funebrero", desde las 17 horas, en lo que será un desafío clave para el "Lobo" en el arranque de temporada, con el condimento de enfrentar al ex técnico del lobo.

Debut en el "23 de Agosto"

Cabe destacar que Gimnasia debutará en el torneo el viernes 6 de febrero, recibiendo a Ferrocarril Midland en el estadio "23 de Agosto" a las 21 horas. Con esta agenda confirmada, el plantel jujeño se prepara para un comienzo intenso en la competencia.

gimnasia de jujuy cuerpo tecnico 2026

Refuerzos de Gimnasia de Jujuy

Estos son los refuerzos confirmados hasta el momento:

  • Claudio Pombo
  • Delfor Minervino
  • Mauro Cachi
  • Abel Argañaraz
  • Matías Ramos Mingo
  • Gonzalo Villarreal
  • Martín Lazarte
  • Federico Paradela
  • David Gallardo

Dónde y cuándo jugará Gimnasia de Jujuy el primer amistoso

El próximo sábado 17 de enero el plantel viajará a Córdoba para afrontar una nueva etapa de preparación, que incluirá dos encuentros amistosos: uno ante la reserva de Talleres y otro frente a Racing de Córdoba.

En alusión al choque contra Racing, el técnico Pablo Fornasari confirmó en el programa Fanáticos por FM 99.7, que el partido podría ser el mismo 17 de enero por la noche y con público en el Estadio Miguel Sancho.

Cómo sigue la pretemporada de Gimnasia de Jujuy en Córdoba

“Volvemos -de Córdoba- el 17 de enero, el 18 los jugadores tienen día libre, y las siguientes dos semanas serán la parte final de la pretemporada para encarar el campeonato”, explicó días atrás el director técnico Albiceleste a TodoJujuy.com.

