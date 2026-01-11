domingo 11 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de enero de 2026 - 09:40
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy continúa su puesta a punto con amistosos en Córdoba

El plantel de Gimnasia de Jujuy emprendió viaje este sábado para continuar con la pretemporada, que incluirá entrenamientos intensivos y partidos de preparación .

Por  Agustín Weibel
Gimnasia de Jujuy continúa su puesta a punto con amistosos en Córdoba

Gimnasia de Jujuy continúa su puesta a punto con amistosos en Córdoba

Con el inicio del campeonato cada vez más cerca, Gimnasia de Jujuy dio un nuevo paso en su planificación al trasladarse a Córdoba, donde desarrollará una etapa clave de trabajos físicos y futbolísticos.

Lee además
Gimnasia de Jujuy visitará a Chacarita en la segunda fecha.
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy y Chacarita con día y horario confirmado
axel pinto se sumo a gimnasia de jujuy y es el decimo refuerzo 2026
Mercado de Pases.

Axel Pinto se sumó a Gimnasia de Jujuy y es el décimo refuerzo 2026

Gimnasia de Jujuy continúa su puesta a punto con amistosos en Córdoba

Gimnasia de Jujuy partió este sábado 10 de enero rumbo a la provincia de Córdoba para encarar una nueva fase de su pretemporada, en la que buscará consolidar el funcionamiento del equipo de cara al inicio de la competencia oficial.

La delegación, compuesta por el plantel profesional, el cuerpo técnico y el staff de colaboradores, se instaló en la ciudad de Río Segundo, donde llevará adelante una semana de entrenamientos enfocados en lo físico y táctico, fundamentales para llegar en óptimas condiciones al debut.

gimnasia de jujuy cuerpo tecnico 2026

Durante esta etapa, prevista hasta el 17 de enero, el conjunto albiceleste disputará dos encuentros amistosos que servirán como pruebas exigentes: uno frente a la división Reserva de Talleres y otro ante Racing de Córdoba, rivales que permitirán medir el rendimiento del equipo en plena preparación.

Además, desde el club no descartan la posibilidad de sumar algún compromiso más al regreso de la delegación, enfrentando a equipos de la región para continuar ajustando detalles.

Gimnasia de Jujuy tiene marcado en el calendario su estreno en el campeonato, que será el próximo 6 de febrero cuando enfrente a Midland, con la expectativa de llegar con el rodaje necesario tras una pretemporada intensa y planificada.

Gimnasia de Jujuy encara la pretemporada con once refuerzos

Hasta la fecha, el Lobo jujeño confirmó que serán parte del plantel que viaja a Córdoba y disputará la Primera Nacional 2026. El listado de incorporaciones:

  • Delfor Minervino
  • Claudio Pombo
  • Abel Argañaraz
  • Mauro Cachi
  • Matías Ramos Mingo
  • Gonzalo Villarreal
  • Martín Lazarte
  • Federico Paradela
  • David Gallardo
  • Axel Pinto
  • Octavio Bianchi

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy y Chacarita con día y horario confirmado

Axel Pinto se sumó a Gimnasia de Jujuy y es el décimo refuerzo 2026

Octavio Bianchi firmó y se convirtió en refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Un ex Gimnasia de Jujuy llega como figura a un candidato del Federal A

Guillermo Cosaro sobre Gimnasia de Jujuy: "Arrancamos con ilusión, armamos un buen plantel"

Lo que se lee ahora
Dakar 2026: histórica doble victoria de los hermanos Benavides
Arabia Saudita.

Dakar 2026: histórica doble victoria de los hermanos Benavides

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Cómo viene el clima en verano en Jujuy: qué se espera para enero, febrero y marzo
SMN.

Cómo viene el clima en verano en Jujuy: qué se espera para enero, febrero y marzo

Nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos
Jujuy.

Nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos

Comunicado del Colegio Médico ante las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy

Comunicado del Colegio Médico ante las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy

El Instituto de Seguros de Jujuy sancionó a profesionales por cobros indebidos video
Salud.

El Instituto de Seguros de Jujuy sancionó a profesionales por cobros indebidos

Octavio Bianchi firmó  y se convirtió en refuerzo de Gimnasia de Jujuy
Fútbol.

Octavio Bianchi firmó y se convirtió en refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel