Con el inicio del campeonato cada vez más cerca, Gimnasia de Jujuy dio un nuevo paso en su planificación al trasladarse a Córdoba, donde desarrollará una etapa clave de trabajos físicos y futbolísticos.

Gimnasia de Jujuy continúa su puesta a punto con amistosos en Córdoba Gimnasia de Jujuy partió este sábado 10 de enero rumbo a la provincia de Córdoba para encarar una nueva fase de su pretemporada, en la que buscará consolidar el funcionamiento del equipo de cara al inicio de la competencia oficial.

La delegación, compuesta por el plantel profesional, el cuerpo técnico y el staff de colaboradores, se instaló en la ciudad de Río Segundo, donde llevará adelante una semana de entrenamientos enfocados en lo físico y táctico, fundamentales para llegar en óptimas condiciones al debut.

gimnasia de jujuy cuerpo tecnico 2026 Durante esta etapa, prevista hasta el 17 de enero, el conjunto albiceleste disputará dos encuentros amistosos que servirán como pruebas exigentes: uno frente a la división Reserva de Talleres y otro ante Racing de Córdoba, rivales que permitirán medir el rendimiento del equipo en plena preparación.

Además, desde el club no descartan la posibilidad de sumar algún compromiso más al regreso de la delegación, enfrentando a equipos de la región para continuar ajustando detalles. Gimnasia de Jujuy tiene marcado en el calendario su estreno en el campeonato, que será el próximo 6 de febrero cuando enfrente a Midland, con la expectativa de llegar con el rodaje necesario tras una pretemporada intensa y planificada. Gimnasia de Jujuy encara la pretemporada con once refuerzos Hasta la fecha, el Lobo jujeño confirmó que serán parte del plantel que viaja a Córdoba y disputará la Primera Nacional 2026. El listado de incorporaciones: Delfor Minervino

Claudio Pombo

Abel Argañaraz

Mauro Cachi

Matías Ramos Mingo

Gonzalo Villarreal

Martín Lazarte

Federico Paradela

David Gallardo

Axel Pinto

Octavio Bianchi

