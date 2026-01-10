Un ex Gimnasia de Jujuy llega como figura a un candidato del Federal A

Se juega la temporada 2026 del Torneo Federal A y hay varios candidatos a lograr el ascenso a la Primera Nacional. Para tener más chances un club emblemático de la categoría sumó a un ex Gimnasia de Jujuy como su refuerzo estrella.

Se trata de Alvarado de Mar del Plata, quien anunció los primeros nombres que se sumarán al plantel profesional que está bajo la conducción técnica de Pablo Martel, y que aspiran a pelear un lugar en la segunda categoría del fútbol argentino.

Y uno de sus refuerzos que generan más expectativa es Lucas Chiozza, el jujeño de 23 años que llega para darle creatividad al equipo costero. El volante tiene 65 partidos de experiencia en la Primera Nacional, con cinco goles durante sus pasos por el club jujeño y Güemes de Santiago del Estero.

En el arco se sumó Emanuel Bilbao, el nacido en Coronel Pringles que tendrá su segundo ciclo en el "Torito". Además, el club concretó el retorno de Germán "Colo" Sosa, quien ya vistió la camiseta azul y blanca en la temporada 2013/14. Para la zona central, el equipo de Martel sumó a Pablo Hofstetter, un mediocampista de 25 años.

