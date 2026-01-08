viernes 09 de enero de 2026

8 de enero de 2026 - 09:53
Pretemporada.

Gimnasia de Jujuy podría jugar uno de sus amistosos con público

Gimnasia de Jujuy arrancó la pretemporada 2026 y tiene por ahora confirmados dos partidos amistosos.

Por  Gabriela Bernasconi
Luego de completar la primera etapa de la pretemporada en el predio de Papel Noa, Gimnasia de Jujuy se prepara para continuar los trabajos en la provincia de Córdoba, donde profundizará su preparación rumbo a la Primera Nacional 2026.

En este nuevo tramo, el equipo de Hernán Pellerano ya tiene confirmados dos amistosos, y uno de ellos podría disputarse con la presencia de público.

Dónde y cuándo jugará Gimnasia de Jujuy el primer amistoso

El próximo sábado 17 de enero el plantel viajará a Córdoba para afrontar una nueva etapa de preparación, que incluirá dos encuentros amistosos: uno ante la reserva de Talleres y otro frente a Racing de Córdoba.

En alusión al choque contra Racing, el técnico Pablo Fornasari confirmó en el programa Fanáticos por FM 99.7, que el partido podría ser el mismo 17 de enero por la noche y con público en el Estadio Miguel Sancho.

"Voy a hablar con Hernán -Pellerano- si está de acuerdo", enfatizó el entrenador en alusión a la posibilidad de jugar el amistoso a puertas abiertas.

Cómo sigue la pretemporada de Gimnasia de Jujuy en Córdoba

“Volvemos -de Córdoba- el 17 de enero, el 18 los jugadores tienen día libre, y las siguientes dos semanas serán la parte final de la pretemporada para encarar el campeonato”, explicó días atrás el director técnico Albiceleste a TodoJujuy.com.

Gimnasia de Jujuy encara la pretemporada con nueve refuerzos

Hasta la fecha, el Lobo jujeño confirmó que serán parte del plantel que disputará la Primera Nacional 2026. El listado de incorporaciones:

  • Delfor Minervino
  • Claudio Pombo
  • Abel Argañaraz
  • Mauro Cachi
  • Matías Ramos Mingo
  • Gonzalo Villarreal
  • Martín Lazarte
  • Federico Paradela
  • David Gallardo

En paralelo, el cuerpo técnico continúa atento al mercado de pases y evalúa nuevas incorporaciones. Según adelantó a nuestro medio el manager deportivo, Julio Chiarini, se encuentran a la espera de novedades por Axel Pinto y Octavio Bianchi, quienes podrían sumarse al plantel de Gimnasia de Jujuy.

