miércoles 14 de enero de 2026

14 de enero de 2026 - 19:41
Caras nuevas.

Gimnasia de Jujuy sumó dos refuerzos: quiénes son

En medio de la pretemporada que está realizando el plantel en Córdoba, Gimnasia de Jujuy suma dos caras nuevas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasia de Jujuy sumó dos refuerzos

Gimnasia de Jujuy sumó dos refuerzos

A pocos días de comenzar la edición 2026 de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy se prepara para disputar el torneo de ascenso con nuevo entrenador y varias caras nuevas. En las últimas horas confirmó la llegada de dos nuevos refuerzos.

Se trata de Facundo Maldonado, volante central que viene de jugar en 9 de Julio de Rafaela, y el centro delantero Juan Cruz Franzoni, proveniente de Juventud Antoniana de Salta. Ambos jugadores ya rubricaron sus respectivos contratos que los vinculan con Gimnasia de Jujuy.

Facundo Maldonado
Facundo Maldonado

Facundo Maldonado

Maldonado tiene 23 años y disputaba el Federal A con 9 de Julio de Rafaela, pero hasta fines de 2025ya que no aceptó la propuesta del equipo santafesino para renovar. Estuvo a prueba y entrenó con Quilmes de la Primera Nacional.

Franzoni es argentino y nació el 17 de octubre de 1999 en Paraná, Entre Ríos. Llega del Santo Salteño. Jugó 122 partidos y convirtió 12 goles en 5 categorías de Argentina (Primera División, Segunda División, Tercera División, Federal A).

Juan Cruz Franzoni
Juan Cruz Franzoni

Juan Cruz Franzoni

Victorias de Gimnasia de Jujuy en Córdoba

Gimnasia de Jujuy encaró este miércoles una nueva jornada de pretemporada en Córdoba, donde tiene previsto disputar partidos amistosos como parte de la preparación para la Primera Nacional 2026 y arrancó con el pie derecho.

El Lobo se quedó con los dos encuentros de 30 minutos ante Talleres de Córdoba. Para el primer ensayo, Pellerano presentó a Milton Álvarez; Minervino, Cosaro, Dematei, Endrizzi; Casa, Maidana, Soria, Molina; Argañaráz y Menéndez.

Gimnasia de Jujuy con amistoso en Córdoba
Gimnasia de Jujuy con amistoso en Córdoba

Gimnasia de Jujuy con amistoso en Córdoba

El Lobo se impuso 2-1 con goles de Abel Argañaráz y Cristian “Polaco” Menéndez, en un partido que permitió al cuerpo técnico observar el funcionamiento del once principal en esta etapa inicial de preparación.

En el segundo choque, el entrenador dispuso una formación con mayoría de jugadores que llegaron en el mercado de pases 2026: Ramos Mingo; López, Córdoba, Villareal, Lazarte; Pinto, Pombo, Paradella, Gallardo; Cachi y Bianchi. El resultado volvió a ser favorable para Gimnasia de Jujuy, que ganó 1-0 con gol de Mauro Cachi, una de las incorporaciones para la temporada 2026.

