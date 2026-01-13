Gimnasia de Jujuy tiene fecha y horario confirmado para recibir a Quilmes

Gimnasia de Jujuy ya sabe en día y el horario en que recibirá a Quilmes por la tercera fecha de la Primera Nacional . El Lobo integra la Zona B , y el partido con el Cervecero se jugará en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy.

El equipo de Hernán Pellerano recibirá al equipo de la provincia de Buenos Aires el domingo 22 de febrero a partir de las 17 horas . El choque se volvió especial por la lucha que ambos tuvieron por el ascenso en el Nacional B 93-94 .

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó también que se oficializó la programación de la Fecha 1, donde el Lobo debutará de local ante Midland el viernes 6 de febrero , encuentro a jugarse a las 21 horas en el estadio 23 de Agosto.

hernan pellerano Pellerano y el debut en Gimnasia de Jujuy

Luego de recibir a Midland en el arranque del torneo, visitará a Chacarita por la segunda fecha. Será el domingo 15 de febrero cuando el equipo albiceleste visitará al Funebrero que dirige Matías Módolo desde las 17 horas en San Martín.

El partido por Copa Argentina

Gimnasia de Jujuy será parte de la nueva edición, la número 14° de la Copa Argentina, y se confirmó la fecha del choque ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la primera instancia del torneo federal. El Lobo jugará frente al equipo santiagueño el miércoles 11 de febrero.

El último en llegar

Con la intención de fortalecer el ataque y sumar presencia en el área, Gimnasia de Jujuy oficializó la incorporación del delantero Octavio Bianchi, quien ya firmó su contrato y quedó formalmente vinculado al club para afrontar la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Tras sellar su vínculo con la institución, el delantero expresó su satisfacción por este nuevo desafío y señaló: “muy feliz de vestir esta camiseta”, además de mostrarse “agradecido” porque “el club hizo un esfuerzo grande y confió en mí”.

“Apenas llegué a la provincia me puse a disposición del cuerpo técnico, así que ahora voy a trabajar para tener un buen año”, manifestó, y agregó que llega con la intención de “demostrar todo lo que puedo entregar dentro de la cancha”.