Gimnasia de Jujuy ya tiene día y horario para su debut en la Primera Nacional 2026

Días atrás, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó el sorteo de las zonas que conformarán la Primera Nacional 2026. Con el fixture ya definido, este martes 30 de diciembre se oficializó la programación de la Fecha 1: Gimnasia de Jujuy debutará ante Midland el viernes 6 de febrero.

Siguiendo el calendario difundido por la AFA para la Fecha 1 de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy hará su debut en la Zona B frente al Club Atlético Ferrocarril Midland. El encuentro se disputará el viernes 6 de febrero, a las 21 horas, en el Estadio 23 de Agosto.

Esta programación respondería a que la casa madre del fútbol argentino tiene previsto ubicar para la semana siguiente —en primera instancia el miércoles 11 de febrero— el partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, donde el Lobo enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Cabe destacar que en la segunda parte, la condición de local y visitante se invierte.

Fecha 1: Midland (L).

Fecha 2: Chacarita (V).

Fecha 3: Quilmes (L).

Fecha 4: Güemes S.E. (V).

Fecha 5: Colegiales (L).

Fecha 6: Tristán Suárez (V).

Fecha 7: Interzonal - Chaco F.E. (V).

Fecha 8: Patronato (L).

Fecha 9: Agropecuario (V).

Fecha 10: Almagro (L).

Fecha 11: Rafaela (V).

Fecha 12: Maipú (L).

Fecha 13: San Martín T. (V).

Fecha 14: Temperley (L).

Fecha 15: Gimnasia y Tiro (V).

Fecha 16: Nueva Chicago (L).

Fecha 17: Atlanta (V).

Fecha 18: San Martín S.J. (L).

plantel gimnasia de jujuy

Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba de Santiago del Estero por Copa Argentina 2026

El sorteo de la Copa Argentina determinó que Gimnasia de Jujuy se cruzará con un equipo de Primera División en los 32avos. de final. El Lobo jujeño se enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero, aparentemente, el miércoles 11 de febrero, con sede a confirmar.

La última vez que ambos equipos se cruzaron en el torneo fue en 2022, con un resultado a favor de Gimnasia de Jujuy. En aquel cruce, el encuentro terminó 0-0 y el Lobo se metió en los 16avos de la Copa Argentina al derrotar a Central Córdoba en la definición por penales.

gimnasia de jujuy central cordoba de santiago copa argentina (3)

Con quiénes se enfrentarán Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo

Además, el sorteo determinó que Boca Juniors y River Plate se crucen con dos equipos del Torneo Federal A. El Xeneize se enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, mientras que el Millonario lo hará ante Ciudad de Bolivar.

En tanto, Racing enfrentará a San Martín de Formosa, mientras que Independiente se cruzará con Atenas de Río Cuarto. En tanto, San Lorenzo tendrá un cruce con Deportivo Rincón (Neuquén), mientras que Huracán lo hará ante Olimpo de Bahía Blanca.