Gimnasia de Jujuy integra la Zona B de la Primera Nacional y debuta de local contra Midland

Este lunes 22 de diciembre se hizo el sorteo de la Primera Nacional 2026 , donde los 36 equipos participantes buscarán subir a la Liga Profesional. Gimnasia de Jujuy integrará la Zona B y su clásico será Gimnasia y Tiro de Salta .

El Lobo integra la zona con Chicago; Atlanta; San Martín de Tucumán; Almagro; Chacarita; San Martín San Juan; Temperley; Güemes; Tristán Suárez; Agropecuario; Deportivo Maipú; Patronato; Gimnasia y Tiro de Salta; Quilmes; Colegiales; Atlético Rafaela y Midland.

El Lobo fue emparejado con Chaco For Ever . El equipo ahora dirigido por Hernán Pellerano debutará de local en el estadio 23 de Agosto ante Midland , mientras la segunda fecha visitará al Chacarita de Matías Módolo y luego recibirá a Quilmes en Jujuy .

gimnasia de jujuy hernan pellerano Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional 2026

Mientras que la Zona A la integran All Boys, Ferro, Deportivo Madryn, Chaco For Ever, Deportivo Morón, Estudiantes, Racing (Córdoba), Los Andes, Mitre (Santiago del Estero), Almirante Brown, Ciudad Bolívar, Colón, Central Norte, Godoy Cruz, San Telmo, San Miguel, Defensores de Belgrano y Acassuso.

Cómo se jugará la Primera Nacional.

El formato del torneo será el mismo de la temporada que finalizó con los ascensos de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto. La categoría tendrá 36 equipos, divididos en dos zonas de 18. En la fase regular, cada club jugará 34 fechas, enfrentando a los otros 17 rivales de su grupo ida y vuelta, manteniendo el mismo orden en ambos semestres.

Los dos ascensos volverán a definirse como en las últimas temporadas: los dos primeros de cada zona disputarán una final a partido único en cancha neutral por el primer boleto a la máxima categoría.

El perdedor de esa final tendrá una segunda oportunidad al sumarse al Reducido, que lo jugarán del 2° al 8° de cada zona. Los cruces iniciales serán a partido único en la cancha del mejor ubicado, para avanzar a cuartos, donde se incorpora el perdedor de la primera final.

En cuanto a los descensos, también se sostendrá el esquema de 2025: habrá cuatro en total y bajarán los dos últimos de cada zona a la tercera categoría correspondiente (Primera B Metropolitana o Federal A, según afiliación).

El campeonato comenzará el primer fin de semana de febrero y, a diferencia de otras competencias, tendrá fechas durante el Mundial 2026 (Estados Unidos, México y Canadá). Solo se prevé un parate de dos semanas al cierre de la primera rueda.