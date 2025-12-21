domingo 21 de diciembre de 2025

21 de diciembre de 2025 - 20:05
Primera Nacional.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy confirma renovaciones y refuerzos para 2026

Gimnasia y Esgrima de Jujuy inicia la preparación para la Primera Nacional 2026 enfocándose en la renovación de jugadores clave y la llegada de nuevos refuerzos.

Por  Verónica Pereyra
Julio Chiarini
Julio Chiarini, manager de Gimnasia y Esgrima de Jujuy

El manager deportivo del club, Julio Chiarini, aseguró que “el mercado de pases recién está comenzando a moverse y no queremos apurarnos”. En este marco, ya se concretaron algunas incorporaciones: Claudio Pombo firmó su contrato y se incorporó de inmediato a la pretemporada, mientras que también se llegó a un acuerdo con Delfor Minervino. Según adelantó Chiarini, esta semana se sumarán otros refuerzos, entre ellos Federico Paradela, Mauro Cachi y el arquero Nicolás Carrizo, proveniente de San Martín de Tucumán.

image

“A ellos se suman los jugadores de base que renovaron sus contratos y son considerados los primeros refuerzos”, subrayó Chiarini, destacando la importancia de mantener la continuidad de los pilares del equipo que tuvo una destacada campaña en 2025. Asimismo, el manager recordó que “no hay que olvidar las salidas que podrían ocurrir en los próximos días, por lo que debemos estar preparados para cubrir los puestos necesarios”.

En cuanto al inicio de la pretemporada, Chiarini calificó la primera etapa como “muy positiva”, destacando la voluntad, el sacrificio y profesionalismo de los jugadores, a pesar de los contratiempos ocurridos al final de la campaña anterior. Los entrenamientos en Papel Noa permitieron sentar las bases de un grupo comprometido, con la mira puesta en los partidos amistosos y el regreso a la competencia oficial.

image

Con esta planificación, Gimnasia y Esgrima busca consolidar un plantel sólido y competitivo, combinando la experiencia de jugadores renovados con las nuevas incorporaciones, apuntando a un 2026 con aspiraciones importantes en la Primera Nacional.

