Atento Gimnasia de Jujuy: este lunes realizarán el sorteo de la Primera Nacional 2026

El sorteo de los grupos correspondientes para la Primera Nacional 2026 se desarrollaría ese lunes 22 de diciembre. La categoría ya quedó definida con los 26 equipos, luego de los ascensos desde el Federal A y Primera B Metropolitana.

Gimnasia de Jujuy conocerá ese lunes quiénes serán parte de su grupo para disputar en el 2026 el torneo por el ascenso a la Primera División.

El sorteo se realizará a las 14 horas y se podrá seguir a través de los canales oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El evento se realizará el lunes 22 de diciembre en el predio “Lionel Andrés Messi”, ubicado en Ezeiza.

Los 36 equipos de la Primera Nacional 2026

La temporada contará con la participación de 36 clubes, entre ellos San Martín, además de equipos históricos como All Boys, Chacarita, Ferro, Quilmes, Atlanta y Deportivo Madryn, entre otros. La lista completa de participantes es: Agropecuario, All Boys, Almirante Brown, Almagro, Atlanta, Central Norte (Salta), Chaco For Ever, Chacarita, Colegiales, Colón, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Estudiantes de Buenos Aires, Ferro, Gimnasia de Jujuy, Gimnasia y Tiro (Salta), Güemes (Santiago del Estero), Los Andes, Mitre (Santiago del Estero), Nueva Chicago, Patronato, Quilmes, Racing de Córdoba, San Martín (Tucumán), San Miguel, San Telmo, Temperley, Tristán Suárez, Midland, Atlético Rafaela, Godoy Cruz, San Martín (San Juan), Ciudad Bolívar, Deportivo Armenio o Acassuso.

Formato del torneo

La Primera Nacional 2026 mantendrá el mismo formato que la temporada anterior:

Los 36 equipos se dividirán en dos zonas de 18.

Cada club disputará 34 fechas, enfrentando a los rivales de su grupo ida y vuelta.

El orden de partidos será el mismo en ambos semestres.

Se analiza jugar un partido interzonal, el cual será definido como el clásico.

Ascensos y Reducido

Los primeros de cada zona jugarán una final en estadio neutral por el primer ascenso.

El perdedor de esa final tendrá una segunda oportunidad en el Reducido, que disputarán los equipos ubicados del 2° al 8° puesto de cada zona.

Las fases iniciales del Reducido serán a partido único, en cancha del mejor ubicado.

Descensos

Habrá cuatro descensos, correspondientes a los últimos de cada zona, que bajarán a la Primera B Metropolitana o al Federal A, según afiliación.