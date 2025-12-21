domingo 21 de diciembre de 2025

21 de diciembre de 2025 - 15:48
Interrupciones de energía en San Salvador, Palpalá y Perico por la tormenta

Las intensas lluvias, fuertes vientos y descargas eléctricas provocaron la salida de servicio de distribuidores de media tensión y generaron cortes de energía en distintos barrios de San Salvador de Jujuy, Palpalá y Perico.

Por  Verónica Pereyra
Las intensas lluvias, fuertes vientos y reiteradas descargas atmosféricas registradas durante la última hora provocaron interrupciones en el suministro eléctrico en distintos sectores de San Salvador de Jujuy, Palpalá y Perico, como consecuencia se encuentran fuera de servicio varios distribuidores de Media Tensión que abastecen distintos barrios de San Salvador, Palpalá y Perico.

Desde la empresa prestataria informaron que las condiciones climáticas adversas, con lluvias persistentes, ráfagas intensas y actividad eléctrica, generaron la caída de ramas y árboles, además de complicaciones para el acceso a determinadas zonas, lo que retrasa las tareas de reparación. No obstante, los equipos técnicos trabajan en terreno desde el inicio del evento, realizando intervenciones de emergencia para restituir el servicio.

A pesar de la complejidad del escenario, las cuadrillas continúan trabajando para reparar los daños en las redes de distribución y normalizar el suministro en el menor tiempo posible, priorizando la seguridad de la comunidad y del personal operativo.

Zonas afectadas por interrupciones del servicio eléctrico

Perico

Distribuidor Navea: Navea, Los Alisos, Ruta Provincial N° 8, Complejo Eva Perón, Loma Atravezada, Loteo Agostini, Loteo Los Manzanos, El Ceibal, Loma Hermosa y Country Las Delicias.

San Salvador de Jujuy

Distribuidor Aeropuerto: barrios La Paz, San Roque, J. M. de Rosas, Alto Verde, La Unión y El Cadillal.

Distribuidor Güemes: Loteo Los Tucanes (1ª y 2ª etapa), Güemes, Santa Bárbara A y B, Ciudadela, 18 de Noviembre, Loteo El Abuelo, Parque Industrial Snopek y Antena LW8.

Distribuidor Aeroparque: sectores Bajo Éxodo, 84, 76, 95, 80 y 330 Viviendas; Viviendas UOCRA; 370 II Viviendas – Asentamiento 4 de Agosto; sectores B 2 y B 3; edificios IVUJ (248); Hospital Snopek; Asentamiento Aeroclub; 308 y 284 Viviendas; 8 de Marzo; 70 y 76 Viviendas.

Distribuidor Alberdi: Edificio del Ministerio de Educación, parte de San Pedrito, Alberdi, sector del Loteo Bárcena, Santa Rita, sectores de Malvinas (820 Viviendas), 200 Viviendas Gijón y 50 Viviendas.

Distribuidor Río Blanco: barrios Malvinas (parcial), El Arenal, Santa Rita (parcial), zona eléctrica El Carmen, Finca Montenovi, Río Blanco (7 de Octubre, Islas Malvinas y San Martín), Papa Francisco, 35 Viviendas, La Noria y El Naranjito; loteos Apuap, Módena, Paoloni, Alias, Camino Real, Agostini y UPCN; zona del Supermercado Comodín sobre Ruta 66.

Distribuidor El Cruce: San Francisco de Álava, Azopardo, Corchito, Cucharita y parte de Alto La Viña (Museo Lola Mora).

Distribuidor Carahuasi: sectores 150 y 14 Hectáreas; Tupac Amaru (10ª etapa); loteos Los Alisos (7ª etapa y fiscal), Las Colinas y Boulevard; 58, 76, 90, 38, 50 y 351 Viviendas; 228 Viviendas CTA (1ª y 2ª etapa); 200 Viviendas (40 hectáreas); 50 Viviendas Vialidad y sector B 6.

Por otra parte, el servicio se encuentra normalizado en el sector de Rio Blanco.

Recomendaciones de seguridad

  • Ante la persistencia del temporal, se solicita a la población extremar los cuidados y seguir las siguientes recomendaciones:
  • Evitar el contacto con postes, cables caídos o estructuras metálicas cercanas a instalaciones eléctricas.
  • No intentar retirar ramas u objetos apoyados sobre líneas eléctricas.
  • Permanecer en lugares seguros y resguardados hasta que cesen las tormentas.
  • Ante cualquier situación de riesgo eléctrico, comunicarse de inmediato con los canales oficiales de EJESA.

Desde la empresa agradecieron la comprensión de los usuarios de las zonas afectadas y recomendaron desconectar los artefactos que no sean de primera necesidad hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y el servicio quede completamente normalizado.

