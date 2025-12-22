Un auto cayó por un barranco en Higuerillas y la conductora quedó atrapada

Un auto cayó por un barranco en Jujuy.

Un fuerte accidente se registró durante la madrugada del domingo 21 de diciembre en el barrio Higuerillas, en la zona del loteo Ampuap 5 . Un automóvil cayó por un barranco luego de que la conductora no advirtiera el final de la calle por la que circulaba. El hecho ocurrió cerca de las 7.30, a la altura de la Ruta Provincial 56, y dejó como saldo a una mujer mayor de edad con lesiones de consideración.

Pese a la gravedad del episodio, no se registraron personas fallecidas. El vehículo cayó desde una altura aproximada de un piso y medio , lo que generó una situación de alto riesgo y un amplio despliegue de asistencia en el lugar.

El momento del accidente en Higuerillas

Según pudo saber TodoJujuy.com, el vehículo involucrado fue un Peugeot 208 que avanzaba por una calle del loteo Ampuap 5 y el GPS habría indicado de forma incorrecta el recorrido, provocando la caída del vehículo a un barranco.

Tras la caída, la mujer quedó atrapada dentro del vehículo. Personal de emergencia acudió al lugar y realizó las tareas necesarias para liberarla y brindarle asistencia inmediata.

La víctima fue trasladada al hospital Pablo Soria con diagnóstico de politraumatismos y una fractura en uno de sus brazos. Fuentes médicas informaron que se encuentra estable.

El test de alcoholemia arrojó un resultado de 0,55 gramos de alcohol en sangre.