Yavi: hallaron el cuerpo de una mujer de 76 años que era buscada desde el 23 de noviembre

El hallazgo de un cuerpo en una zona rural de El Portillo, en el departamento Yavi, movilizó a la Policía y al personal forense durante el fin de semana. El operativo se inició tras el aviso recibido en la jornada del domingo y se concentró en el sector donde fue encontrado el cadáver.

Según se informó, el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y el lugar presentaba dificultades de acceso, ya que se llega únicamente por un sendero luego de atravesar una finca y un río. Esa complejidad demoró el trabajo en el terreno y el traslado recién pudo concretarse este lunes por la tarde hacia la morgue del hospital “Jorge Uro” de La Quiaca.

Quién era la persona hallada El fiscal Alberto Mendivil confirmó que familiares de Felipa Analoca, de 76 años, reconocieron prendas de vestir y pertenencias en el lugar del hallazgo. La mujer era buscada intensamente desde el 23 de noviembre, por lo que la investigación ahora se centra en determinar qué ocurrió durante el tiempo en que estuvo desaparecida.

ChatGPT Image 21 dic 2025, 05_15_04 p.m. Qué dijo el fiscal y cuál es la principal hipótesis hasta ahora De acuerdo a la información brindada por la investigación, tras el examen cadavérico realizado por el médico policial, en primera instancia no se habrían encontrado indicios de que la muerte haya sido producto de un hecho violento. Esta apreciación preliminar se apoya en que objetos de valor y dinero se encontraban junto a los restos.

yavi Hallaron el cuerpo de una persona en una zona rural del departamento de Yavi Cómo sigue la investigación Las actuaciones complementarias quedaron a cargo del fiscal Mendivil, del Ministerio Público de la Acusación, quien aguarda los informes preliminares de los peritos forenses para establecer las causas definitivas del deceso. Mientras tanto, la investigación continúa abierta y se espera que en las próximas horas haya información oficial más precisa.

