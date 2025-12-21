Hallaron el cuerpo de una persona en una zona rural del departamento de Yavi Hallaron el cuerpo de una persona en una zona rural del departamento de Yavi Hallaron el cuerpo de una persona en una zona rural del departamento de Yavi

El hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona rural de El Portillo, en el departamento Yavi, generó un importante operativo policial durante la tarde de este domingo.

Según la información preliminar, efectivos policiales de la jurisdicción y personal forense trabajan en el lugar llevando adelante las pericias y procedimientos de rigor. El objetivo del operativo es establecer la identidad de la persona fallecida y determinar las circunstancias en las que se produjo el deceso.

ChatGPT Image 21 dic 2025, 05_15_04 p.m. Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre la identidad de la víctima ni informaron posibles causas o hipótesis en torno al hecho. Tampoco se indicó si existen testigos o personas vinculadas a la investigación.

Se espera que, con el avance de las tareas forenses y las indagaciones policiales, en las próximas horas se conozcan datos oficiales que permitan ampliar la información sobre el caso.

yavi Hallaron el cuerpo de una persona en una zona rural del departamento de Yavi Dónde queda El Portillo - Yavi El Portillo es un paraje/aldea rural del departamento Yavi, en el extremo norte de la provincia de Jujuy, dentro de la zona de la Puna. Queda cerca de Yavi Chico y de la aldea de San José, y forma parte del área de influencia de la localidad de Yavi, muy próxima a la frontera con Bolivia (en esa jurisdicción se mencionan parajes como Yavi Chico y El Portillo dentro del límite norte). Desde La Quiaca, se suele llegar por la Ruta Provincial 5 hacia Yavi, que está a 16 km al este de La Quiaca; desde esa zona se continúa hacia los parajes cercanos como Yavi Chico/El Portillo

