domingo 21 de diciembre de 2025

21 de diciembre de 2025 - 17:47
El Portillo.

Hallaron el cuerpo de una persona en una zona rural del departamento de Yavi

El hallazgo se registró este domingo en El Portillo, Yavi. Policía y personal forense realizan pericias para identificar a la víctima.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Según la información preliminar, efectivos policiales de la jurisdicción y personal forense trabajan en el lugar llevando adelante las pericias y procedimientos de rigor. El objetivo del operativo es establecer la identidad de la persona fallecida y determinar las circunstancias en las que se produjo el deceso.

ChatGPT Image 21 dic 2025, 05_15_04 p.m.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre la identidad de la víctima ni informaron posibles causas o hipótesis en torno al hecho. Tampoco se indicó si existen testigos o personas vinculadas a la investigación.

Se espera que, con el avance de las tareas forenses y las indagaciones policiales, en las próximas horas se conozcan datos oficiales que permitan ampliar la información sobre el caso.

yavi
Dónde queda El Portillo - Yavi

El Portillo es un paraje/aldea rural del departamento Yavi, en el extremo norte de la provincia de Jujuy, dentro de la zona de la Puna. Queda cerca de Yavi Chico y de la aldea de San José, y forma parte del área de influencia de la localidad de Yavi, muy próxima a la frontera con Bolivia (en esa jurisdicción se mencionan parajes como Yavi Chico y El Portillo dentro del límite norte).

Desde La Quiaca, se suele llegar por la Ruta Provincial 5 hacia Yavi, que está a 16 km al este de La Quiaca; desde esa zona se continúa hacia los parajes cercanos como Yavi Chico/El Portillo

