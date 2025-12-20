sábado 20 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de diciembre de 2025 - 18:33
Policiales.

Violento asalto en Perico: amenazaron a un camionero y le robaron más de un millón de pesos

El hecho ocurrió en la ciudad de Perico mientras dos sujetos sorprendieron al conductor dentro de su camión y escaparon con una importante suma de dinero.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un violento asalto tuvo lugar en la ciudad de Perico, donde dos delincuentes lograron sustraer más de un millón de pesos tras amenazar a un camionero. El hecho es investigado por la Justicia.

Lee además
Vacunación y registro de animales en San Salvador de Jujuy
Cronograma.

Vacunación y registro de animales en San Salvador de Jujuy: cuándo y en qué barrios
Camión volcó con cerdos en Ruta 66
Policiales.

Volcó un camión con cerdos en Ruta 66 cerca de Perico

Qué pasó en Perico: detalles del violento asalto a un camionero

Según se pudo conocer, el pasado miércoles alrededor de las 18 horas, un hombre circulaba a bordo de un camión y detuvo su marcha en la intersección de avenida Éxodo y calle 25 de Mayo, de la ciudad de Perico.

En ese momento, el conductor descendió para dirigirse a la parte trasera del vehículo. Posteriormente, comenzó a escuchar ruidos provenientes de la cabina, por lo que regresó de inmediato a la zona delantera. Al llegar, observó a un sujeto dentro del camión e intentó hacerlo descender del rodado, sin embargo, fue sorprendido por un segundo hombre, quien lo tomó del cuello y lo amenazó de muerte para reducirlo.

Finalmente, los delincuentes se apoderaron de una mochila que contenía la suma de 1.187.000 pesos y escaparon a pie con rumbo desconocido. Tras el asalto, el damnificado se dirigió a la Seccional Nº 21 para radicar la denuncia correspondiente y solicitar la intervención de la Justicia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vacunación y registro de animales en San Salvador de Jujuy: cuándo y en qué barrios

Volcó un camión con cerdos en Ruta 66 cerca de Perico

Navidad con historia: la tradición familiar que une generaciones en El Carmen

Corte de agua este sábado en San Salvador de Jujuy: cuáles son los barrios afectados

Susto en una estación de servicio de Jujuy: un vehículo se incendió y hubo una gran nube de humo

Lo que se lee ahora
Incendio de un auto en una estación de servicio video
Alarma.

Susto en una estación de servicio de Jujuy: un vehículo se incendió y hubo una gran nube de humo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Incendio de un auto en una estación de servicio video
Alarma.

Susto en una estación de servicio de Jujuy: un vehículo se incendió y hubo una gran nube de humo

Camión volcó con cerdos en Ruta 66
Policiales.

Volcó un camión con cerdos en Ruta 66 cerca de Perico

Qué es la gripeH3N2 y cuáles son los síntomas (Foto ilustrativa)
En alerta.

Qué es la gripe H3N2 y cuáles son los síntomas

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora
Atención.

Corte de agua este sábado en San Salvador de Jujuy: cuáles son los barrios afectados

Caída de granizo - Imagen de archivo
Advertencia.

Rige alerta amarilla en Jujuy por lluvias intensas y posible caída de granizo: para qué zonas y horarios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel