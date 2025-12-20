Violento asalto en Perico: amenazaron a un camionero y le robaron más de un millón de pesos

Imagen ilustrativa

Un violento asalto tuvo lugar en la ciudad de Perico, donde dos delincuentes lograron sustraer más de un millón de pesos tras amenazar a un camionero. El hecho es investigado por la Justicia.

Qué pasó en Perico: detalles del violento asalto a un camionero Según se pudo conocer, el pasado miércoles alrededor de las 18 horas, un hombre circulaba a bordo de un camión y detuvo su marcha en la intersección de avenida Éxodo y calle 25 de Mayo, de la ciudad de Perico.

En ese momento, el conductor descendió para dirigirse a la parte trasera del vehículo. Posteriormente, comenzó a escuchar ruidos provenientes de la cabina, por lo que regresó de inmediato a la zona delantera. Al llegar, observó a un sujeto dentro del camión e intentó hacerlo descender del rodado, sin embargo, fue sorprendido por un segundo hombre, quien lo tomó del cuello y lo amenazó de muerte para reducirlo.

Finalmente, los delincuentes se apoderaron de una mochila que contenía la suma de 1.187.000 pesos y escaparon a pie con rumbo desconocido. Tras el asalto, el damnificado se dirigió a la Seccional Nº 21 para radicar la denuncia correspondiente y solicitar la intervención de la Justicia.

El episodio es investigado por personal policial, bajo las directivas del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

