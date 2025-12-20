sábado 20 de diciembre de 2025

20 de diciembre de 2025 - 10:18
Atención.

Corte de agua este sábado en San Salvador de Jujuy: cuáles son los barrios afectados

Anunciaron que por una falla técnica, algunos sectores de San Salvador de Jujuy no tendrán agua este sábado 20 de diciembre. Conocé todos los detalles.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora

Una falla técnica en la estación de bombeo “La Rural” provocó inconvenientes en el suministro de agua potable en distintos sectores de San Salvador de Jujuy durante la jornada de este sábado 20 de diciembre. Como consecuencia, el equipo quedó fuera de funcionamiento y se registraron problemas en la distribución del servicio.

Interrupción del servicio de agua en Libertador General San Martín
Servicios.

Cortes de agua en Palpalá y Libertador General San Martín: hasta qué hora y en qué sectores
Familia de El Carmen y una tradición de Navidad video
Legado.

Navidad con historia: la tradición familiar que une generaciones en El Carmen

Ante esta situación, personal de Agua Potable de Jujuy se encuentra trabajando en el lugar para realizar el reemplazo de la bomba afectada y normalizar el sistema a la brevedad.

corte agua

Barrios de San Salvador de Jujuy afectados y horarios

Mientras se desarrollan las tareas técnicas, se puso en marcha un operativo de contingencia con camiones cisterna, destinados a abastecer los depósitos de reserva. Este mecanismo alternativo permite bombear agua hacia las zonas más altas de Alto La Viña, aunque durante el proceso podrían registrarse bajas de presión en algunos sectores.

Desde la empresa indicaron que se prevé que las reparaciones finalicen y el servicio comience a restablecerse de manera paulatina a partir de las 14:00 horas.

Las zonas afectadas

  • Alto La Viña
  • Higuerillas
  • Loteo Las Moras
  • AMPUAP 5
  • Áreas aledañas

