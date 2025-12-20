Corte de agua este sábado en San Salvador de Jujuy: cuáles son los barrios afectados

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora

Una falla técnica en la estación de bombeo “La Rural” provocó inconvenientes en el suministro de agua potable en distintos sectores de San Salvador de Jujuy durante la jornada de este sábado 20 de diciembre. Como consecuencia, el equipo quedó fuera de funcionamiento y se registraron problemas en la distribución del servicio.

Ante esta situación, personal de Agua Potable de Jujuy se encuentra trabajando en el lugar para realizar el reemplazo de la bomba afectada y normalizar el sistema a la brevedad.

corte agua Barrios de San Salvador de Jujuy afectados y horarios Mientras se desarrollan las tareas técnicas, se puso en marcha un operativo de contingencia con camiones cisterna, destinados a abastecer los depósitos de reserva. Este mecanismo alternativo permite bombear agua hacia las zonas más altas de Alto La Viña, aunque durante el proceso podrían registrarse bajas de presión en algunos sectores.

Desde la empresa indicaron que se prevé que las reparaciones finalicen y el servicio comience a restablecerse de manera paulatina a partir de las 14:00 horas.

Las zonas afectadas Alto La Viña

Higuerillas

Loteo Las Moras

AMPUAP 5

Áreas aledañas

