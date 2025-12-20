sábado 20 de diciembre de 2025

20 de diciembre de 2025 - 09:51
Alarma.

Susto en una estación de servicio de Jujuy: un vehículo se incendió y hubo una gran nube de humo

El incidente ocurrió en una estación de servicio de avenida Almirante Brown y Tello de San Salvador de Jujuy. Bomberos lograron controlar la situación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Incendio de un auto en una estación de servicio

Incendio de un auto en una estación de servicio

Un vehículo generó gran preocupación en una estación de servicio ubicada en la intersección de avenida Almirante Brown y Tello en San Salvador de Jujuy, luego de que comenzara a prenderse fuego por causas que aún se desconocen.

incendio de un auto en estacion de servicio

Ante la situación, personal de Bomberos intervino rápidamente y logró sofocar las llamas, evitando que el incendio se propagara. El hecho provocó una importante nube de humo, lo que llamó la atención de quienes se encontraban en la zona.

Si bien no se informaron las causas del siniestro, no se descartan posibles problemas mecánicos como origen del fuego.

auto humo estacion de servicio

