Susto en una estación de servicio de Jujuy: un vehículo se incendió y hubo una gran nube de humo

Incendio de un auto en una estación de servicio

Un vehículo generó gran preocupación en una estación de servicio ubicada en la intersección de avenida Almirante Brown y Tello en San Salvador de Jujuy, luego de que comenzara a prenderse fuego por causas que aún se desconocen.

incendio de un auto en estacion de servicio Ante la situación, personal de Bomberos intervino rápidamente y logró sofocar las llamas, evitando que el incendio se propagara. El hecho provocó una importante nube de humo, lo que llamó la atención de quienes se encontraban en la zona.

Si bien no se informaron las causas del siniestro, no se descartan posibles problemas mecánicos como origen del fuego.

auto humo estacion de servicio

