Pintura, cerámica y dibujo: Cobalto presentó una muestra abierta al público

Se realizó el taller abierto con exposición de trabajos de alumnos de Cobalto, espacio de arte. Se exponen trabajos de pintura, dibujo, cerámica y arte para niños. La muestra se hizo en la sede de calle Salta en San Salvador de Jujuy y tuvo la presencia del DJ Walter Mendoza y Quintetto Vocale Madrigale.
El profesor Facundo Cañasares aseguró que “estoy muy contento por los chicos que realmente avanzaron mucho este año”, y destacó el trabajo de Mirtha y Florencia, las otras profesores del espacio. “Es un gusto ver cómo los chicos progresaron todo este tiempo”.
“Se puede ver pintura, dibujo, de todo un poco, con técnicas muy variadas”, y detalló que se utilizaron materiales variados: “Acrílico, óleo, acuarela, carbonilla, lápiz, grafito, lápiz de colores, tinta china. Estoy muy contento por los chicos que realmente avanzaron mucho este año”, destacó.
“Aproximadamente son unas 25 personas las que estamos exponiendo. Hay muchos otros que quedaron fuera por una cuestión de que todavía no se están animando”, y destacó que “hay chicos desde los 5 hasta los 71 años. Segmentamos las clases, pero acá están todos juntos”, indicó.
“Yo creo que la creatividad, el arte, el dibujo, la pintura ya está innata en uno. Cuando es niño lo primero que hace es ponerse a dibujar, a manchar, a hacer una plastilina, un volumen. Y es una cuestión que es liberadora”, dijo Cañasares.
“Hay mucha gente como nosotros que nos apasiona, yo creo que por eso la gente elige y nos elige. Porque tratamos de dar las clases lo más personalizadas posibles, viendo qué es lo que necesita el alumno realmente”, dijo sobre el trabajo de Cobalto.
Lo que viene para Cobalto en el 2026
Sobre lo que viene, anticipó que se van de vacaciones, y “el 20 de enero volvemos a abrir con todos los talleres y con profes nuevos. Vamos a tener taller en madera también de mano de un escultor jujeño, pero que estuvo en Tucumán muchísimos años viviendo. Todo se va dando para que esto siga creciendo, la gente se siga sumando. Y creo que estamos creando un buen impacto en la gente”, cerró.
El arte en Jujuy
Daniela Peña Aguilera es una de las expositoras. “Estoy en este taller hace tres o cuatro meses. Yo no pintaba absolutamente nada y los profes de acá son tan buenos artistas, tan excelentes docentes, que te instan a explorar distintas técnicas, orientándote y te ayudan a explorar la creatividad”.
“Exploré esta faceta que empecé a conocer en mí también, y agradezco mucho la ayuda y la colaboración que hacen ellos desde la docencia y desde el arte, a instar la creatividad y ayudarte en este camino”, destacó la artista.
Es chilena, está en nuestra provincia por trabajo y Jujuy la ayudó a encontrarse con el arte. “Soy antropóloga, entonces también la exploración del arte también va un poco e incide un poco en la exploración artística que estoy haciendo, que son básicamente figuras humanas”.
“Tengo compañeros que son excelentes, compañeros que llevan mucho tiempo, algunos que también entraron conmigo y todos han tenido distintos niveles y distintas inspiraciones, y explorando distintas técnicas”, y resaltó que “los profesores acá en Cobalto te ayudan a eso, te dicen, te explican cómo se hace todo desde lo técnico, pero te instan a crear siempre”.
“Además de aprender estas técnicas artísticas, conocer gente que también está en la misma onda, y ampliar la cuestión de las amistades, y empezar a conocer otras técnicas y otros tipos de artes. Todo es magnífico, y ha sido muy lindo el proceso personal y también el proceso colectivo con mis compañeros”, subrayó.
“Cobalto ha sido un lugar que encontré y en el que me he sentido muy cómoda, los profesores nos han hecho sentir muy cómodos, y de todas maneras yo voy a seguir acá, tengo muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir explorando, y de seguir creciendo en este camino”, cerró.