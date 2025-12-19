viernes 19 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025 - 19:54
Precios y demanda.

Cordero y llama: las opciones económicas para el menú de las fiestas en Jujuy

Con la carne vacuna por las nubes, el cordero y la llama son dos opciones muy buenas en Jujuy para las fiestas. Te contamos precios y si llega algún aumento.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
 Carne de cordero y llama en Jujuy.

Vendedores locales como Matías, experto en estos cortes, destacan un repunte en la demanda pese a la baja generalizada de ventas. "La venta bajó muchísimo, no sé si es por los precios o qué, pero sí bajó un montón", confiesa, aunque insiste en mantener la fidelidad de los clientes con calidad superior y mantener los precios.

Precios y cortes disponibles: cordero en alza, llama estable

El cordero lidera las preferencias: "Lo que más está saliendo, está remontando es el cordero", asegura Matías. Actualmente a $11.000 el kilo, subirá a $12000-$13000 desde el domingo con nueva mercadería.

En el caso de la llama, algunos locales mantienen precios accesibles: paleta y costilla a $8.500, pierna a $9.500, más milanesa y chorizo de llama. "Sí, consideramos mantener más que nada los precios para mantener también los clientes", explica el vendedor, subrayando que "se pregunta mucho el precio, pero la calidad es lo que muchas veces a la gente le interesa".

carne de llama

Horarios extendidos para las fiestas

La atención será de 8 a 13 hs todos los días. Desde el domingo, habrá igual horario mañanero, y luego pasa a comercial normal. "Así que nosotros manejamos muy buena calidad y por eso conservamos a los clientes", remata Matías, invitando a priorizar estos cortes regionales para una Navidad inolvidable.

Expectativas hacia fin de año

Con un diciembre que avanza con menos demanda de lo habitual, los comerciantes esperan que en los próximos días haya algún repunte. Históricamente, la cercanía de Navidad y Año Nuevo genera un aumento en el movimiento. “Siempre para las fiestas de fin de año hay una mejora, se recupera lo que no se vendió durante el año”, señalaron.

Sin embargo, este año el panorama es incierto. “Ojalá que no haya más subas, así la gente puede disfrutar un poquito más en la casa”, puntualizó. Mientras tanto, el sector espera que en la recta final del año se logre revertir la tendencia.

MATÍAS - Vendedor - TODOJUJUY

