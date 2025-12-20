sábado 20 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de diciembre de 2025 - 11:32
Legado.

Navidad con historia: la tradición familiar que une generaciones en El Carmen

Una familia de El Carmen y una tradición de Navidad que pasa de generación en generación para las fiestas de fin de año.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Familia de El Carmen y una tradición de Navidad

Familia de El Carmen y una tradición de Navidad

La familia Guillen de El Carmen tiene una tradición para Navidad que traspasa generaciones. Desde hace años, comenzaron a coleccionar Papá Noel y otros adornos alusivos a la Navidad, y lo exhiben en el comercio que lleva años.

Lee además
navidad 2025 en jujuy: los juguetes mas caros superan el millon de pesos
Economía.

Navidad 2025 en Jujuy: los juguetes más caros superan el millón de pesos
Navidad solidaria.
Solidariad.

Una por una, todas las campañas solidarias para ayudar en Navidad en Jujuy

Doña Luisa empezó comprando un Papá Noel por año, tradición que continuó Marcelo. “La historia comienza más o menos en el 2004 cuando mi madre empezó a coleccionarlos”, le detalló Marcelo Guillen a TodoJujuy.

Familia de El Carmen y una tradición de Navidad
Familia de El Carmen y una tradición de Navidad

Familia de El Carmen y una tradición de Navidad

Familia de El Carmen y una tradición de Navidad
Familia de El Carmen y una tradición de Navidad

Familia de El Carmen y una tradición de Navidad

Familia de El Carmen y una tradición de Navidad
Familia de El Carmen y una tradición de Navidad

Familia de El Carmen y una tradición de Navidad

Familia de El Carmen y una tradición de Navidad
Familia de El Carmen y una tradición de Navidad

Familia de El Carmen y una tradición de Navidad

Luisa falleció en el 2008, pero su legado continuó. “Yo me quedé en el negocio y empecé a comprar uno por año, siguiendo su tradición”, y aclaró que todas las figuras tienen movimiento. “Tengo un presupuesto en pilas”, dijo.

“Tengo 27 Papás Noel, dos Sagradas Familias y un reno, y todos tienen movimiento”, y contó que necesita casi 100 pilas para hacerlos funcionar. Todas las figuras están en su carnicería en El Carmen. “La gente entra, saca fotos, hace videos. Es para que lo vea todo el público, no tengo restricciones de gente”, subrayó Marcelo.

La Navidad de la familia Guillen en El Carmen

La Navidad y Papa Noel

La Navidad es una festividad que celebra el nacimiento de Jesús para los cristianos, mientras que Papá Noel es un personaje legendario, inspirado en San Nicolás de Bari, que trae regalos a los niños en la noche del 24 al 25 de diciembre.

El origen de Papá Noel

Su figura combina a San Nicolás, un obispo del siglo IV conocido por su generosidad hacia los pobres, y mitos folclóricos europeos. El dibujante Thomas Nast ayudó a crear la imagen actual: un hombre mayor, barbudo, vestido de rojo, que vive en el Polo Norte con duendes y renos.

La figura de Papá Noel se integró a las celebraciones navideñas, especialmente en la era victoriana, como un personaje que encarnaba el espíritu generoso de la fiesta, entregando regalos, tal como San Nicolás hacía con los necesitados. Papá Noel es un icono cultural que une a niños de todo el mundo en la expectativa de la Nochebuena, siendo una parte fundamental de la magia y la alegría de la temporada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Navidad 2025 en Jujuy: los juguetes más caros superan el millón de pesos

Una por una, todas las campañas solidarias para ayudar en Navidad en Jujuy

¿Hacen regalos los jujeños para Navidad? Entre la tradición, la ilusión y el bolsillo ajustado

Prepará estas galletas de Navidad siguiendo una receta simple y rápida

El menú navideño aumentó 2.480,5% en cinco años: estos son los precios en el 2025

Lo que se lee ahora
Incendio de un auto en una estación de servicio video
Alarma.

Susto en una estación de servicio de Jujuy: un vehículo se incendió y hubo una gran nube de humo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Incendio de un auto en una estación de servicio video
Alarma.

Susto en una estación de servicio de Jujuy: un vehículo se incendió y hubo una gran nube de humo

Qué es la gripeH3N2 y cuáles son los síntomas (Foto ilustrativa)
En alerta.

Qué es la gripe H3N2 y cuáles son los síntomas

Imagen ilustrativa generada con IA
Judiciales.

Condenaron a 15 años de prisión a un pastor evangélico de El Carmen por abusos sexuales

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora
Atención.

Corte de agua este sábado en San Salvador de Jujuy: cuáles son los barrios afectados

Caída de granizo - Imagen de archivo
Advertencia.

Rige alerta amarilla en Jujuy por lluvias intensas y posible caída de granizo: para qué zonas y horarios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel