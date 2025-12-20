Navidad con historia: la tradición familiar que une generaciones en El Carmen

La familia Guillen de El Carmen tiene una tradición para Navidad que traspasa generaciones. Desde hace años, comenzaron a coleccionar Papá Noel y otros adornos alusivos a la Navidad, y lo exhiben en el comercio que lleva años.

Solidariad. Una por una, todas las campañas solidarias para ayudar en Navidad en Jujuy

Doña Luisa empezó comprando un Papá Noel por año , tradición que continuó Marcelo. “La historia comienza más o menos en el 2004 cuando mi madre empezó a coleccionarlos” , le detalló Marcelo Guillen a TodoJujuy.

Luisa falleció en el 2008, pero su legado continuó. “Yo me quedé en el negocio y empecé a comprar uno por año, siguiendo su tradición”, y aclaró que todas las figuras tienen movimiento. “Tengo un presupuesto en pilas”, dijo.

“Tengo 27 Papás Noel, dos Sagradas Familias y un reno, y todos tienen movimiento”, y contó que necesita casi 100 pilas para hacerlos funcionar. Todas las figuras están en su carnicería en El Carmen. “La gente entra, saca fotos, hace videos. Es para que lo vea todo el público, no tengo restricciones de gente”, subrayó Marcelo.

La Navidad de la familia Guillen en El Carmen

La Navidad y Papa Noel

La Navidad es una festividad que celebra el nacimiento de Jesús para los cristianos, mientras que Papá Noel es un personaje legendario, inspirado en San Nicolás de Bari, que trae regalos a los niños en la noche del 24 al 25 de diciembre.

El origen de Papá Noel

Su figura combina a San Nicolás, un obispo del siglo IV conocido por su generosidad hacia los pobres, y mitos folclóricos europeos. El dibujante Thomas Nast ayudó a crear la imagen actual: un hombre mayor, barbudo, vestido de rojo, que vive en el Polo Norte con duendes y renos.

La figura de Papá Noel se integró a las celebraciones navideñas, especialmente en la era victoriana, como un personaje que encarnaba el espíritu generoso de la fiesta, entregando regalos, tal como San Nicolás hacía con los necesitados. Papá Noel es un icono cultural que une a niños de todo el mundo en la expectativa de la Nochebuena, siendo una parte fundamental de la magia y la alegría de la temporada.