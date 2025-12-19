¿Hacen regalos los jujeños para Navidad? Entre la tradición, la ilusión y el bolsillo ajustado

A días de la Navidad, Canal 4 salió a la calle para consultar a los jujeños si en estas fiestas realizarán regalos. Pese a la situación económica, muchos jujeños siguen apostando a mantener la tradición de los regalos, aunque, el esfuerzo económico es mayor y en varios casos se necesita planificación, ahorro y búsqueda de alternativas más accesibles.

Qué dicen los jujeños sobre la Navidad: ¿Hacen regalos? Una de las encuestadas comentó que si bien ella solo vive con su novio "ahora está todo más caro”, haciendo referencia al aumento de precios que dificulta comprar presentes. La joven comentó que trabaja en atención al cliente y cobra un “sueldo mínimo”, por lo que necesita “por lo menos tres semanitas de ahorro para Navidad”.

regalos navidad Por otro lado, otra jujeña manifestó que mantiene la costumbre de regalar por lo que optan por ir comprando todos los meses algún regalo.

Una de las estrategias que mencionaron los encuestados es el "amigo invisible", una opción que ya utilizaron en otros años para achicar gastos sin perder la tradición. “Hay años que hicimos amigos invisibles, buscamos achicar un poco el regalo". Más allá del esfuerzo económico, destacó la importancia de la celebración y lo que implica para su familia:

Nos gusta esa fantasía tan linda de la llegada del niño Dios, los regalos y todo eso. Está difícil. Nos gusta esa fantasía tan linda de la llegada del niño Dios, los regalos y todo eso. Está difícil. Entre la ilusión, las costumbres y la realidad económica, muchos jujeños continúan buscando la manera de mantener viva la emoción de regalar en Navidad, aunque adaptándose al bolsillo. Embed - ENCUESTA REGALOS NAVIDAD

