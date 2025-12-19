El menú navideño aumentó 2.480,5% en cinco años: estos son los precios en el 2025

El tradicional
registró un incremento histórico en los últimos cinco años. Según los datos relevados por menú navideño Focus Market, en 2020 su costo era de $3.808, mientras que en 2025 asciende a $98.266, lo que representa una diferencia de $94.458 y un aumento acumulado del 2.480,5%.
Cuánto cuesta y qué trae el menú económico 2025
Para este año, el menú económico tiene un valor de $98.266. El mismo está compuesto por:
Plato principal: lechón, ensalada de papa y huevo, gaseosa cola (tercera marca) y vino. Postre: 1 kilo y medio de helado de pote. Brindis / Mesa dulce: 1 pan dulce, 1 budín sin frutas, 1 garrapiñada, 1 turrón de maní, 1 ananá fizz y 1 sidra.
canasta navideña (1)
Los productos que más aumentaron
Dentro de los alimentos que integran el menú, los mayores incrementos se registraron en:
En el otro extremo, algunos productos tuvieron aumentos significativamente menores:
Helado de pote (1,5 kg): +24% Sidra: –3% Ensalada de papa y huevo: +4%
brindis navideño
El menú para 4 personas, incluye 11 productos: cena, postre y mesa dulce/brindis, los mismos o con características similares desde 2015.
Cena: $65.710
Lechón, ensalada de papa y huevo, gaseosa cola, vino tinto.
Postre: $13.403
Helado pote familiar 1,5kg.
Brindis: $19.153
Pan dulce con frutas, budín sin frutas, garrapiñada, turrón de maní c/miel, espumante de ananá sidra.
