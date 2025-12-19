El menú navideño aumentó 2.480,5% en cinco años: estos son los precios en el 2025

Menú navideño

El tradicional menú navideño registró un incremento histórico en los últimos cinco años. Según los datos relevados por Focus Market, en 2020 su costo era de $3.808, mientras que en 2025 asciende a $98.266, lo que representa una diferencia de $94.458 y un aumento acumulado del 2.480,5%.

Cuánto cuesta y qué trae el menú económico 2025 Para este año, el menú económico tiene un valor de $98.266. El mismo está compuesto por:

Plato principal: lechón, ensalada de papa y huevo, gaseosa cola (tercera marca) y vino. Postre: 1 kilo y medio de helado de pote. Brindis / Mesa dulce: 1 pan dulce, 1 budín sin frutas, 1 garrapiñada, 1 turrón de maní, 1 ananá fizz y 1 sidra. canasta navideña (1) Los productos que más aumentaron Dentro de los alimentos que integran el menú, los mayores incrementos se registraron en:

Pan dulce con frutas: +44%

Budín sin frutas: +27%

Espumante de ananá: +25% Los que menos subieron

En el otro extremo, algunos productos tuvieron aumentos significativamente menores: Helado de pote (1,5 kg): +24%

Sidra: –3%

Ensalada de papa y huevo: +4% brindis navideño Menú navideño económico 2025: costo total $98.266 El menú para 4 personas, incluye 11 productos: cena, postre y mesa dulce/brindis, los mismos o con características similares desde 2015. Cena: $65.710 Lechón, ensalada de papa y huevo, gaseosa cola, vino tinto. Postre: $13.403 Helado pote familiar 1,5kg. Brindis: $19.153 Pan dulce con frutas, budín sin frutas, garrapiñada, turrón de maní c/miel, espumante de ananá sidra.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







