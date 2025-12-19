viernes 19 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025 - 11:11
Informe.

El menú navideño aumentó 2.480,5% en cinco años: estos son los precios en el 2025

El tradicional menú navideño registró un incremento histórico en los últimos cinco años. Mediante un relevamiento, te mostramos los nuevos montos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Menú navideño

El tradicional menú navideño registró un incremento histórico en los últimos cinco años. Según los datos relevados por Focus Market, en 2020 su costo era de $3.808, mientras que en 2025 asciende a $98.266, lo que representa una diferencia de $94.458 y un aumento acumulado del 2.480,5%.

Cuánto cuesta y qué trae el menú económico 2025

Para este año, el menú económico tiene un valor de $98.266. El mismo está compuesto por:

  1. Plato principal: lechón, ensalada de papa y huevo, gaseosa cola (tercera marca) y vino.
  2. Postre: 1 kilo y medio de helado de pote.
  3. Brindis / Mesa dulce: 1 pan dulce, 1 budín sin frutas, 1 garrapiñada, 1 turrón de maní, 1 ananá fizz y 1 sidra.
canasta navideña (1)

Los productos que más aumentaron

Dentro de los alimentos que integran el menú, los mayores incrementos se registraron en:

  • Pan dulce con frutas: +44%
  • Budín sin frutas: +27%
  • Espumante de ananá: +25%

Los que menos subieron

En el otro extremo, algunos productos tuvieron aumentos significativamente menores:

  • Helado de pote (1,5 kg): +24%
  • Sidra: –3%
  • Ensalada de papa y huevo: +4%
brindis navideño

Menú navideño económico 2025: costo total $98.266

El menú para 4 personas, incluye 11 productos: cena, postre y mesa dulce/brindis, los mismos o con características similares desde 2015.

Cena: $65.710

Lechón, ensalada de papa y huevo, gaseosa cola, vino tinto.

Postre: $13.403

Helado pote familiar 1,5kg.

Brindis: $19.153

Pan dulce con frutas, budín sin frutas, garrapiñada, turrón de maní c/miel, espumante de ananá sidra.

