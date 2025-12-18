Todos los horarios de misa para Nochebuena y Navidad en Jujuy

Misa de Nochebuena.

Con la llegada de Nochebuena y Navidad, parroquias y capillas de Jujuy definieron los horarios de las celebraciones religiosas previstas para el martes 24 y el miércoles 25 de diciembre. Las misas se desarrollarán en distintos puntos de la provincia, con propuestas en horarios vespertinos y nocturnos para facilitar la participación de los fieles.

A continuación, el detalle completo de los horarios confirmados, organizados por parroquia y capilla, para quienes deseen asistir a las celebraciones de Navidad en la provincia.

Pesebre Pesebre. San Salvador de Jujuy Catedral de Jujuy y Basílica de San Francisco Misas en la Basílica de San Francisco 24 de diciembre : 7:30 y 21:00

: 7:30 y 21:00 25 de diciembre: 11:30 y 20:00 Parroquia Sagrada Familia 24 de diciembre : 20:00

: 20:00 25 de diciembre: 18:30 Parroquia Santa Teresita 24 de diciembre : 20:00 en sede parroquial 20:00 en Capilla de Luján

25 de diciembre : 20:00 en sede parroquial

Parroquia Nuestra Señora de Lourdes - Campo Verde 24 de diciembre : 20:00

: 20:00 25 de diciembre: 18:00 Parroquia Nuestra Señora de la Merced - Suipacha 24 de diciembre: 19:30 Parroquia Nuestra Señora de San Nicolás - Bajo La Viña 24 de diciembre: 18:00 Parroquia Medalla Milagrosa – Alto Comedero Miércoles 24 : 20:00

: 20:00 Jueves 25: 20:00 Capilla Virgen de la Consolata, San Cayetano, Inmaculada Concepción y Santísimo Salvador Miércoles 24 : Capilla Virgen de la Consolata: 18:30

Capilla Santa Rosa de Lima, Virgen del Valle y Santa Bárbara Miércoles 24 : Capilla Santa Rosa de Lima: 18:30

Jueves 25 : Capilla Virgen del Valle y Santa Bárbara: 19:00

Capilla San Roque Miércoles 24: 19:30 Capilla Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María Miércoles 24: 20:00 Palpalá Parroquia Espíritu Santo – Palpalá 24 de diciembre : 23:30

: 23:30 25 de diciembre: 7:30, 10:30 y 20:00 San Pedro de Jujuy Parroquia San Andrés Apóstol – San Pedro 24 de diciembre : 20:00

: 20:00 25 de diciembre: 20:00

