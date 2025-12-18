jueves 18 de diciembre de 2025

18 de diciembre de 2025 - 10:19
Atención.

Todos los horarios de misa para Nochebuena y Navidad en Jujuy

Iglesias de toda la provincia informaron los horarios para el 24 y 25 de diciembre por Nochebuena y Navidad. Todos los detalles.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Misa de Nochebuena.

Misa de Nochebuena.

Con la llegada de Nochebuena y Navidad, parroquias y capillas de Jujuy definieron los horarios de las celebraciones religiosas previstas para el martes 24 y el miércoles 25 de diciembre. Las misas se desarrollarán en distintos puntos de la provincia, con propuestas en horarios vespertinos y nocturnos para facilitar la participación de los fieles.

A continuación, el detalle completo de los horarios confirmados, organizados por parroquia y capilla, para quienes deseen asistir a las celebraciones de Navidad en la provincia.

Si querés que sumemos tu iglesia o parroquia, escribinos un WhatsApp al 3885007777.

Pesebre
Pesebre.

Pesebre.

San Salvador de Jujuy

Catedral de Jujuy y Basílica de San Francisco

Misas en la Basílica de San Francisco

  • 24 de diciembre: 7:30 y 21:00
  • 25 de diciembre: 11:30 y 20:00

Parroquia Sagrada Familia

  • 24 de diciembre: 20:00
  • 25 de diciembre: 18:30

Parroquia Santa Teresita

  • 24 de diciembre:

    • 20:00 en sede parroquial
    • 20:00 en Capilla de Luján

  • 25 de diciembre:

    • 20:00 en sede parroquial

Parroquia Nuestra Señora de Lourdes - Campo Verde

  • 24 de diciembre: 20:00
  • 25 de diciembre: 18:00

Parroquia Nuestra Señora de la Merced - Suipacha

  • 24 de diciembre: 19:30

Parroquia Nuestra Señora de San Nicolás - Bajo La Viña

  • 24 de diciembre: 18:00

Parroquia Medalla Milagrosa – Alto Comedero

  • Miércoles 24: 20:00
  • Jueves 25: 20:00

Capilla Virgen de la Consolata, San Cayetano, Inmaculada Concepción y Santísimo Salvador

  • Miércoles 24:

    • Capilla Virgen de la Consolata: 18:30

Capilla Santa Rosa de Lima, Virgen del Valle y Santa Bárbara

  • Miércoles 24:

    • Capilla Santa Rosa de Lima: 18:30

  • Jueves 25:

    • Capilla Virgen del Valle y Santa Bárbara: 19:00

Capilla San Roque

  • Miércoles 24: 19:30

Capilla Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María

  • Miércoles 24: 20:00

Palpalá

Parroquia Espíritu Santo – Palpalá

  • 24 de diciembre: 23:30
  • 25 de diciembre: 7:30, 10:30 y 20:00

San Pedro de Jujuy

Parroquia San Andrés Apóstol – San Pedro

  • 24 de diciembre: 20:00
  • 25 de diciembre: 20:00

