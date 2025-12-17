Dólares "cara chica": qué pasará con los billetes antiguos y deteriorados en los bancos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que los bancos podrán seguir recibiendo y canjeando dólares “cara chica”, manchados o deteriorados sin límite de tiempo, tras eliminar la fecha tope que regía hasta fines de 2025. La medida facilita el depósito y recambio de billetes antiguos a través del sistema financiero.
La decisión quedó oficializada mediante la Comunicación A 8352, que suprime de manera definitiva el plazo establecido previamente por la Comunicación A 8205. De este modo, los bancos podrán aceptar dólares antiguos o dañados de forma indefinida, siempre bajo los criterios de integridad y autenticidad exigidos por la Reserva Federal de Estados Unidos.
Cómo funciona el recambio de dólares “cara chica”
El BCRA mantiene un sistema mediante el cual los bancos pueden:
-
Recibir dólares viejos o deteriorados en ventanilla.
-
Depositar esos billetes en el BCRA, que los enviará a EE.UU. para su destrucción.
-
Obtener billetes nuevos como reemplazo, sin costo para las entidades.
Este esquema reemplaza la operatoria que antes realizaban a través de bancos internacionales, que implicaba comisiones y mayores tiempos de gestión.
