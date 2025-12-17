Nuevas bandas cambiarias: hasta cuánto podría subir el techo del dólar

El Banco Central anunció cambios en el régimen de bandas cambiarias : desde el 1° de enero de 2026, los límites dejarán de moverse al 1% mensual y pasarán a ajustarse según la inflación , en lo que el Gobierno presenta como una “nueva fase” del programa económico.

La clave es el “crawling” de las bandas : a partir de 2026, el techo y el piso evolucionarán en línea con el último dato de IPC disponible con dos meses de rezago (T-2), buscando evitar que el corredor quede “atrasado” si la inflación vuelve a acelerarse.

El primer ajuste relevante tomará como referencia la inflación de noviembre , que fue 2,5% a nivel nacional según el INDEC. Ese dato marca el punto de partida para recalcular el techo en enero.

Con base en el REM y estimaciones privadas, el techo del dólar mayorista se ubicaría cerca de $1.564 a fin de enero y luego seguiría subiendo mes a mes: $1.597 (fin de febrero), $1.627 (marzo), $1.655 (abril), $1.685 (mayo), $1.711 (junio) y $1.737 (julio), si se cumplen esas proyecciones de inflación.

Nuevas bandas cambiarias en Argentina (Foto ilustrativa)

En ese escenario, estos valores funcionarían como el “máximo” teórico del mayorista: si el tipo de cambio supera el techo, el BCRA debería intervenir para contenerlo. Además, con los cambios anunciados, el Central también tendría margen para operar dentro de la banda, en el marco del esquema de acumulación de reservas.

Qué miran el mercado y el BCRA

Hacia adelante, el foco estará en dos variables: cómo evoluciona la inflación (porque define el ritmo de ajuste del corredor) y cómo se mueve la demanda de dólares, especialmente con la temporada de verano y la salida de argentinos al exterior, que suele recalentar la búsqueda de cobertura.

En paralelo, el BCRA confirmó un programa para fortalecer reservas mediante compras en el mercado, con un esquema que busca compatibilizar las operaciones con la liquidez diaria (y con proyecciones de compras que podrían ubicarse entre US$10.000 y US$17.000 millones, según el escenario).

El presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, dijo que la compra de reservas y que las bandas se muevan por inflación no implica una suba de la divisa. “Que el BCRA esté comprando y acumulando reservas no implica que el sesgo del tipo de cambio sea hacia arriba porque esto se está haciendo en respuesta a un aumento en la demanda de dinero”, aclaró.

“Que las bandas se ajusten por la inflación no quiere decir que va a ser mayor o menor, va a depender de la inflación, le está dando un grado de flexibilidad a las bandas. Nosotros creemos que es un aporte para la reducción de incertidumbre hacia adelante”, agregó.