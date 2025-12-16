martes 16 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025 - 11:32
Economía.

El dólar oficial subió a $1.480 y el riesgo país está por debajo de los 600 puntos

Tras los anuncios del Banco Central, el dólar oficial se disparó y el riesgo país está en 573,1.480 el valor más bajo desde enero de este año.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
El dólar oficial subió a $1.480 y el riesgo país está por debajo de los 600 puntos

El dólar oficial subió a $1.480 y el riesgo país está por debajo de los 600 puntos

El mercado financiero reaccionó con señales positivas luego de los anuncios del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este martes 16 de diciembre, el riesgo país cayó con fuerza, perforó el umbral de los 600 puntos básicos y se ubicó en 573 unidades, su valor más bajo desde mediados de enero, en un contexto de mejoras en bonos, acciones y movimientos en el dólar oficial que hoy cotiza a $1480.

El riesgo país en mínimos del año

El indicador que elabora el banco JP Morgan retrocedió 50 puntos en una sola jornada y cerró en 573 unidades. Para encontrar un registro similar hay que remontarse al 9 de enero, cuando el riesgo país había finalizado en 559 puntos, el menor nivel observado en lo que va de 2025.

En el balance mensual, el índice acumula una baja de 72 puntos durante diciembre, lo que representa una caída del 11,1%, reflejando una mejora en la percepción de los inversores sobre la economía argentina.

El impacto de los anuncios del Banco Central

La fuerte baja del riesgo país se produjo tras las definiciones del BCRA respecto a la nueva modalidad de ajuste de las bandas cambiarias y el programa de compra de reservas. Estas medidas fueron interpretadas por el mercado como señales de mayor previsibilidad en la política monetaria y cambiaria, lo que impulsó la confianza de los inversores.

Qué pasó con el dólar

En el mercado cambiario, el dólar mostró avances tras los anuncios oficiales.

En el segmento mayorista, la divisa operó en torno a los $1450, con una suba de $11,50 respecto del cierre previo. En tanto, el dólar minorista en las pantallas del Banco Nación registró un incremento de $15 y se ubicó en $1480 en las primeras operaciones de la jornada.

Bonos en alza y acciones con leves subas

En sintonía con la baja del riesgo país, los bonos soberanos argentinos en dólares operaron en alza en los mercados internacionales, con subas de hasta el 1%.

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street también mostraron un desempeño positivo, aunque con avances moderados en el inicio de la rueda, acompañando el clima financiero más favorable.

Con este escenario, el mercado sigue de cerca la evolución de las medidas anunciadas por el Banco Central y su impacto en la estabilidad financiera y la confianza de los inversores durante las próximas semanas.

