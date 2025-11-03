lunes 03 de noviembre de 2025
3 de noviembre de 2025 - 12:52
en vivo Economía.

Dólar oficial hoy y dólar blue: a cuánto cotizan este lunes 3 de noviembre

El dólar paralelo que se comercializa en el mercado informal opera a $1430 para la venta; en tanto, el oficial se ubica en los $1475 para la misma operación

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El dólar llega a las elecciones controlado dentro de las bandas cambiarias.

EN VIVO

Al finalizar la jornada del viernes, el dólar oficial cotizó a $1.475, el dólar tarjeta se ubicó en $1.917,50 y el dólar blue cerró en $1.445. En tanto, el dólar MEP terminó en $1.480,09 y el contado con liquidación alcanzó los $1.497,22 por unidad.

Live Blog Post

Dólar oficial

  • Compra: $1.440,00
  • Venta: $1.490,00

Dólar blue

  • Compra: $1.410,00
  • Venta: $1.430,00

Dólar tarjeta: $1.937,00

Dólar MEP: $1.488,90

Dólar CCL: $1.509,11

Dólar cripto: $1.480,41

Live Blog Post

Las acciones argentinas en Wall Street vuelven a subir

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street empezaban noviembre con alzas de hasta 9%.

En tanto, los bonos en el exterior iniciaban la semana con leves bajas en el inicio de la rueda de negociaciones. Con eso, el riesgo país se ubicaba en 658 puntos, levemente por encima del cierre previo.

Las alzas estaban lideradas por Telecom, con una suba de 8,6%; seguida por el banco BBVA (+5%) y el banco Supervielle (+4,7%).

Por su parte, el dólar oficial operaba sin cambios, a $1425 para la compra y $1475 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

En el segmento mayorista, la divisa operaba este mediodía a $1462, tras haber iniciado la semana a $1455.

Mientras, los dólares paralelos registraban bajas. El blue caía 1% y se vendía a $1430. En tanto, el MEP operaba a $1468,61, y el contado con liquidación a $1493,48.

En el mercado local, el Merval -aumentaba 2,4% y superaba los 3.073.000 puntos, tras haber alcanzado máximos históricos el viernes. Las principales alzas eran de Irsa (10%); Comercial del Plata (4,9%) y Banco de Valores (4,61%).

Sigue el optimismo en los mercados financieros tras un octubre récord.

La Bolsa registró un récord nominal y el riesgo país llegó al punto más bajo en 9 meses.
Los papeles locales en Nueva York y en la Bolsa porteña extienden las alzas de la semana previa. El dólar oficial se vende a $1475.

Los papeles locales en Nueva York y en la Bolsa porteña extienden las alzas de la semana previa. El dólar oficial se vende a $1475.

Live Blog Post

Dólar oficial

  • Compra: $1.425,00
  • Venta: $1.475,00

Dólar blue

  • Compra: $1.410,00
  • Venta: $1.430,00

Dólar tarjeta: $1.917,50

Dólar MEP: $1.481,93

Dólar CCL: $1.498,90

Dólar cripto: $1.475,36

Riesgo País: 658 puntos

Temas
