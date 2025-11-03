Dólar oficial hoy y dólar blue: a cuánto cotizan este lunes 3 de noviembre

Live Blog Post

Las acciones argentinas en Wall Street vuelven a subir

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street empezaban noviembre con alzas de hasta 9%.

En tanto, los bonos en el exterior iniciaban la semana con leves bajas en el inicio de la rueda de negociaciones. Con eso, el riesgo país se ubicaba en 658 puntos, levemente por encima del cierre previo.

Las alzas estaban lideradas por Telecom, con una suba de 8,6%; seguida por el banco BBVA (+5%) y el banco Supervielle (+4,7%).

Por su parte, el dólar oficial operaba sin cambios, a $1425 para la compra y $1475 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

En el segmento mayorista, la divisa operaba este mediodía a $1462, tras haber iniciado la semana a $1455.

Mientras, los dólares paralelos registraban bajas. El blue caía 1% y se vendía a $1430. En tanto, el MEP operaba a $1468,61, y el contado con liquidación a $1493,48.

En el mercado local, el Merval -aumentaba 2,4% y superaba los 3.073.000 puntos, tras haber alcanzado máximos históricos el viernes. Las principales alzas eran de Irsa (10%); Comercial del Plata (4,9%) y Banco de Valores (4,61%).

Sigue el optimismo en los mercados financieros tras un octubre récord.