Causa AMIA: cuatro iraníes declararon como testigos y brindaron datos sobre la planificación del atentado

Son miembros de la resistencia que se enfrenta al régimen desde el exilio.

La causa por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina ( AMIA ) incorporó recientemente cuatro testimonios de iraníes disidentes , los cuales se consideran de gran relevancia para el juicio en ausencia contra los imputados por la planificación del ataque terrorista que costó la vida a 85 personas el 18 de julio de 1994 .

Las declaraciones se tomaron la semana pasada en una localidad cercana a París, Francia , luego de varios meses de negociaciones y gestiones diplomáticas .

Por motivos de seguridad , las identidades de los cuatro testigos se mantienen protegidas por el momento. Se pudo confirmar que los cuatro pertenecen al Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI) , la coalición política encabezada por la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán . Todos ellos son opositores al régimen de los ayatolás y se encuentran refugiados principalmente en Francia , aunque también en otros países europeos .

Durante varios días, los cuatro disidentes prestaron declaración presencial en Francia ante el fiscal Sebastián Basso y un equipo de la UFI-AMIA , responsables de la acusación en la causa que instruye el juez federal Daniel Rafecas .

Las audiencias se desarrollaron conforme a la legislación francesa y en coordinación con la Justicia local. Todos los testigos solicitaron expresarse en su lengua materna, el farsí, lo que requirió la intervención de múltiples traductores, dado que no existe un intérprete que convierta directamente del persa al español.

Manifestantes sostienen imágenes de las víctimas del atentado a la AMIA.

La organización de estas sesiones comenzó a principios de este año mediante una rogatoria internacional enviada por el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, a la Cancillería argentina. A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores se encargó de gestionar el trámite con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, que luego coordinó con el Poder Judicial local.

Al momento del cierre de esta nota, las autoridades francesas aún no habían remitido a los tribunales argentinos las transcripciones ni las grabaciones de las declaraciones. Una vez recibidas, se iniciará el análisis detallado de los testimonios y su cotejo con el resto de las pruebas bajo custodia de la UFI-AMIA.

actos amia.jpg

Testigos y expertos

Según informaron fuentes consultadas por colegas de Infobae, los iraníes prestaron declaración tanto como testigos como en calidad de “expertos”. Antes de su exilio, habrían mantenido contacto directo con altos funcionarios del régimen iraní y poseerían información de primera mano sobre los días en los que se orquestó el atentado contra la AMIA.

Para dimensionar el valor de sus aportes, una fuente indicó que los miembros del CNRI fueron “los primeros que avisaron a la Argentina, a días del atentado, que había sido autoría del régimen de Irán”. Cabe recordar que los acusados que serán juzgados en ausencia suman diez personas, entre ellas exfuncionarios del gobierno de Irán y miembros de Hezbollah.

Según lo establecido por la UFI-AMIA, la decisión de llevar adelante el atentado se adoptó el 14 de agosto de 1993 en la ciudad de Mashhad, Irán, durante una reunión del denominado “Comité de Asuntos Especiales” del régimen iraní.

acto-amia La AMIA recordó de manera virtual a las 85 víctimas.

En ese encuentro participaron las máximas autoridades del país, entre ellas el entonces Presidente Alí Akbar Rafsanjani (ya fallecido), el Ministro de Relaciones Exteriores Alí Akbar Velayati, el Ministro de Información Alí Fallahijan (ambos actualmente imputados en la causa) y el Líder Supremo Alí Khamenei, quien emitió la orden ejecutiva que autorizó la ejecución del plan terrorista.

Argentina y la resistencia iraní

Fundado en 1981 -entre otros- por su actual presidenta Maryam Rajavi, el Consejo Nacional de Resistencia de Irán se define como el “Parlamento de Irán en el exilio”, y aboga por la instauración de una “república democrática, basada en la separación de la religión y el Estado” y en la igualdad de género, según se desprende de su portal oficial.

AMIA2.jpeg Federico López Claro/La Voz

En los últimos años, los lazos políticos entre el CNRI y la Argentina se han intensificado. En 2025, las diputadas nacionales Lilia Lemoine, Sabrina Ajmechet y Sofía Brambilla participaron de la cumbre internacional “Free Iran 2025”, organizada por el CNRI en Francia. En 2024, también asistió el legislador Maximiliano Ferraro.

A pesar de ejercer su oposición desde el exilio, los iraníes refugiados continúan siendo objetivo del régimen de los ayatolás. “La mayoría de los atentados que se ejecutan desde Irán son contra ellos”, detalló una fuente que sigue de cerca la historia del conflicto y los hechos recientes.

Maryam Rajavi, líder de los Muyahidines del Pueblo de Irán.

Los cuatro testigos que prestaron declaración en la causa AMIA han estado bajo amenaza de fatwa durante años, una orden del Líder Supremo que determina su ejecución por sus acciones. Algunos incluso fueron encarcelados y varios de sus familiares perdieron la vida en ataques violentos.

Sin embargo, la violencia ha sido bidireccional a lo largo del tiempo. La Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, que lidera la coalición del CNRI, fue catalogada como grupo terrorista por Estados Unidos hasta 2012 y también llevó a cabo ataques que provocaron miles de víctimas.